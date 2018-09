Fantastický Michal Řepík strelil hetrik: Slovan si napriek tomu odnáša z Kchun-lunu iba bod

Hráči Slovana Bratislava prehrali v pondelok v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) na klzisku Červenej hviezdy Kchun-lun 3:4 po samostatných nájazdoch.

V druhom stretnutí v rámci štvorzápasového výjazdu nastúpi Slovan v stredu 19. septembra o 11.30 h SELČ na ľade Amuru Chabarovsk.

Červená hviezda Kchun-lun - Slovan Bratislava 4:3 pp a sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 37. Savinainen (Palola, V. Lajunen), 48. V. Lajunen, 54. Palola, rozh. nájazd premenil Yip – 18. Řepík (Taffe, Virta), 22. Řepík (Sersen, Rau), 42. Řepík (Rau, Taffe). Rozhodcovia: Beljajev, Birin – Šalagin, Šišlo, vylúčení: 10:8 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.

zostavy:

Kchun-lun: Lazušin – Parlett, Tam, Vitásek, Kundrátek, Lajunen, Gragnani – Jaw, Squires, Kane – Savinainen, Palola, Mertl – Sundström, Beck, Lundh – Yip, Latta, Nicholls

Slovan Bratislava: Štěpánek – Sersen, Gelinas, Klok, Grman, Meszároš, Jánošík, Švarný, Hedera – Řepík, Taffe, Virta – Sukeľ, Rau, Červený – Lamper, Chipchura, Liška – Hrnka, Šimun, Lunter

Slovan začal veľmi aktívne, jeho hráči dobre korčuľovali a vypracovali si aj prvé šance. Tú najväčšiu Liška, ale Lazušin po jeho pokuse dobre zareagoval. Hru potom kúskovali vylúčenia na oboch stranách, v 18. minúte však Michal Řepík zakončil kombináciu prvého útoku a poslal Slovan do vedenia.

V druhom dejstve sa domáci snažili o vyrovnanie, ale niekoľko dobrých zákrokov vytiahol Štěpánek. Slovan potom hral presilovku, ktorú dokázal využiť opäť Řepík a poslal "belasých" do dvojgólového vedenia. Náskok si potom zverenci trénera Vladimíra Országha bez problémov udržiavali, aj naďalej hrali aktívne a nepúšťali domácich do šancí. Do nich sa hráči Kchun-lunu dostali len v presilovkách, ale brankár Slovana vyriešil všetky situácie. Štyri minúty pred koncom tretiny však prišlo zaváhanie v defenzíve hostí, čo dokázal využiť na zníženie Savinainen.

Na začiatku tretej tretiny si domáci nedali pozor na disciplínu, Slovan mal k dispozícii presilovku o dvoch hráčov. V nej sa v zápase po tretí raz gólovo presadil Řepík a zavŕšil hetrik. O päť minút neskôr mohol definitívne rozhodnúť Virta, ale stroskotal na brankárovi Kchun-lunu. V 47. minúte však využil presilovku aj domáci Lajunen a šesť minút pred koncom poslal zápas do predĺženie Palola.

Nadstavený čas rozuzlenie nepriniesol, rozhodli až samostatné nájazdy. Za Slovan sa v nich presadil len Rudolf Červený, za domácich Taylor Beck a Brandon Yip.