Nervydrásajúca posledná etapa Vuelty: Saganovi ušlo víťazstvo o chlp!

Britský cyklista Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott sa stal víťazom 73. ročníka Vuelty.

V záverečnej 21. rovinatej etape obsadil Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) druhé miesto, keď v špurte nestačil iba na Taliana Eliu Vivianiho (Quick-Step Floors). Tretí bol ďalší taliansky jazdec Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Yates zvíťazil s celkovým náskokom 1:46 min. pred Španielom Enricom Masom (Qick-Step Floors) a Kolumbijčanom Miguelom Lopezom (Astana), ktorý stratil na víťaza 2:04 min.

Posledná etapa tohtoročnej Vuelty patrila šprintérom. Počas 101 km dlhej trate z Alcorcónu do Madridu sa pokúsili o únik viaceré skupinky, no každá získala náskok pred pelotónom len pár sekúnd a ani jedna nerobila hlavnému balíku žiadne starosti. Dvadsať km pred cieľom bola vpredu trojica Diego Rubio (Burgos BH), Joey Rosskopf (BMC) a Garikoitz Bravo (Euskadi-Murias), no pelotón ich onedlho dostihol.