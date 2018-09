Ornitológovia prekabátili vtáčika: Vzácny druh chytili na nahrávku!

Jedinečný úlovok! Len v priebehu štyroch týždňov ornitológovia v Slovenskom krase okrúžkovali až 62 rôznych druhov vtákov.

Tie už migrujú do rovníkovej Afriky. Celkovo išlo až o 4 000 operencov a medzi raritné kúsky určite patrí lelek. Jeho odchyt sa však podaril nevšedne - pomocou nahrávky jeho zvuku, ktorý ho tak zmiatol, že sa zachytil v nastraženej sieti.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Netradičná forma návnady pred bežným krúžkovaním v tomto stacionári pri obci Drienovec (okr. Košice-okolie) sa osvedčila. „Kolegyňa začula zvuk lelka obyčajného a podarilo sa jej ho nahrať. Keď to neskôr pustila nahlas, pritiahlo to rovnakého jedinca a potom ďalších desať. Dala nám vlastne tip, ako ich chytať v období, keď je mesiac vo fáze novu, lebo lelek lieta najmä za súmraku a šera,“ uviedol zoológ Miroslav Fulín. Spomenul aj to, že ide o vtáka na päť písmen, ktorého poznajú mnohí lúštitelia krížoviek, ale v skutočnosti ho videl len málokto.

„Je veľmi dobre maskovaný a vytvára také mimikry. Splýva s kôrou a porastom. Hniezdi na zemi. Často sa stane, čo vieme aj od lesníkov, že im odrazu spopod nôh vyletí vták. Býva to práve lelek, ktorý bol v úkryte,“ dodal Fulín. Z iných zaujímavých zachytených a už aj okrúžkovaných druhov ešte možno spomenúť chriašteľa bodkovaného, ktorý žije v mokradiach, ale je to vzácny vták. Teraz ho objavili aj v tomto území Slovenského krasu, kde medzi najpočetnejšie druhy patria penica čiernohlavá a červienka. Začínajú už však tiahnuť aj ľabtušky či kolibkáriky čipčavé.

Lelek obyčajný