Vondráčková otvorene prehovorila o ťažkom rozvode: Plekanec pritvrdil, s rodinou sa vôbec nemazná

Otvorene prehovorila o životných útrapách! Speváčka Lucie Vondráčková (38) sa dosiaľ iba stroho vyjadrovala k rozpadu svojho manželstva s hokejistom Tomášom Plekancom (35).

Pohár jej trpezlivosti však už zrejme pretiekol. Umelkyňa totiž konečne prezradila, aký ťažký rozvodový boj s mužom zvádza - a že športovec sa so svojou rodinou vôbec nemazná!

Vondráčková sa rozhovorila o svojich aktuálnych problémoch pre český denník Blesk, kde prezradila aj to, že ju Plekanec už viac v Kanade vidieť nechce. „Tomáš mi povedal, že už do Kanady jazdiť nemáme,“ posťažovala sa speváčka. Napriek jeho nesúhlasu sa však Lucie so synmi Matyášom a Adamom do krajiny javorového listu predsa len vrátila.

„Chcela som, aby chlapci pokračovali vo svojich školách a mali okolo seba kamarátov a ľudí, ktorých majú radi. A hlavne aby mali nablízku svojho otca,“ vysvetlila pre TV Magazín Blesk. Ani tieto dôvody však pravdepodobne jej stále ešte právoplatného manžela neobmäkčili a rozhodol sa pre doslova kruté riešenie - vysťahoval ich. „Keď Tomáš zistil, že do Kanady máme naozaj prísť a nebudeme zostávať v Česku, ako pôvodne navrhoval, všetko sťahovanie zariadil ešte skôr, než som sa so synmi vrátila,“ uzavrela nešťastná Vondráčková.