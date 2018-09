Vondráčková môže prísť k pekným peniazom: Bude ju Plekanec živiť navždy?

Môže prísť k pekným peniazom! Česká speváčka Lucie Vondráčková (38) sa rozvádza s hokejistom Tomášom Plekancom (35), ktorý počas ich spoločného života nahromadil poriadny balík peňazí.

Ak sa Lucie obráti na zahraničné súdy, napriek predmanželskej zmluve môže pre seba vysúdiť mastné výživné.

Vondráčková a Plekanec oznámili začiatkom augusta rozpad svojho manželstva, keď na sociálnej sieti zverejnili, že idú od seba. Otázkou však stále ostáva, pred ktorý súd sa dvojica nakoniec postaví. Lucie a Tomáš totiž žili dlhé roky v Kanade, no predmanželskú zmluvu podpísali na domácej pôde.

Pre speváčku by bolo určite výhodnejšie, ak by dala bodku za svojím manželstvom v krajine javorového listu. „Kolegyňa z Montrealu ma informovala, že čas, na ktorý by mohlo byť súdom v Montreale stanovené výživné pre rozvedenú manželku, nie je vopred časovo ohraničený,“ povedala pre web wxtra.cz hokejistova právnička Radoňová.

Pri sume 19 500 eur mesačne, ktoré má Lucie žiadať, by tak išlo o ohromné peniaze. Aby sa tak skutočne stalo, musí speváčka dodržať pravidlá, ktoré jej súd nariadi - a je možné, že by v tomto prípade musela zostať v Kanade natrvalo. Plekancovi právni zástupcovia sa snažia celú situáciu zvrátiť žiadosťou, aby sa rozvod konal v Česku, kde má rozhnevaný pár podpísanú predmanželskú zmluvu.