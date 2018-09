Herečka Mária Bartalos hviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome: V akú celebritu sa chce premeniť?

Krehká brunetka, ktorá zaujala v seriáli Oteckovia, dnes hviezdi v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Herečka Mária Bartalos (24), pred časom ešte Mary Havranová, pre Nový Čas Nedeľa prezradila, čo jej v šou robí vrásky na tvári, ale aj to, či sa jej po svadbe zmenil život.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jednou z postáv, ktorú ste hrali v šou Tvoja tvár znie povedome, bola francúzska šansoniérka Edith Piaf. Odspievali ste to vynikajúco, ale čo ma osobne prekvapilo, bol excelentný výraz, ktorý ste dali do vystúpenia, pretože ešte nemáte toľko prežité, aby ste to tak verne zahrali. Bolo to náročné?

Je pravda, že nemám ešte toľko prežité ako Edith Piaf, a ani by som nechcela mať, pretože mala ťažký život. No práve preto sú jej piesne také silné, lebo spievala o tom, čo prežila. S tvorbou Edith Piaf som sa stretla už na konzervatóriu, keď sme preberali šansóny a medzi inými sme spievali aj jej pesničky. Poznám jej príbeh a ako herečka som vystúpenie v šou vnímala ako hereckú úlohu. Preštudovala som si jej biografiu, snažila som sa predstaviť si každú jej životnú udalosť, precítiť to. Neviem, či to bolo vidieť, alebo nebolo, no mala som trému. Pocit zodpovednosti a veľký rešpekt pred samotnou postavou, ale aj pred divákmi.

Koho pieseň by ste si chceli v šou zaspievať? Ktorým spevákom či speváčkou by vám ulahodili pri výbere?

Neviem, či sa mi dá v tejto šou ulahodiť. Počúvam totiž hudbu, ktorú sama neviem celkom definovať. Sú to rôzne štýly, ale hlavne sú to pohodové pesničky. Mám rada tanečnú hudbu, ktorá má atmosféru. Niektoré skladby ma nerozhýbu, potom sú také, ktoré majú zaujímavú harmóniu a hneď mi vlezú pod kožu.