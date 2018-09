Bičan ako porotca v šou Tvoja tvár nesadol každému: Trasie sa pod ním už po prvom dieli stolička?!

Idú mu po krku?! Andrej Bičan (43) je výstredný moderátor, ktorý srší svojským humorom a pre blaho diváka zo seba bez mihnutia oka urobí šaša. Niet divu, že tvorcovia šou Tvoja tvár znie povedome po ňom opäť chňapli a obsadili ho aj do aktuálnej série.

Bláznivé kostýmy, parochne a spev však museli ísť bokom a z Bičana sa namiesto súťažiaceho stal uhladený porotca. Podľa dráždiacich komentárov ostatných členov poroty, ale i reakcií niektorých divákov by sa mohlo zdať, že išlo o krok vedľa. V Markíze sa dokonca má zvažovať scenár, že Bičana v šou vymenia.

Po tom, čo si Bičan namiesto hopsania na pódiu sadol za porotcovský pult v šou Tvoja tvár znie povedome, vynorila sa otázka, či si nepoložil na svoje plecia priveľký náklad. „Hodnotenie súťažiacich je náročné v tom, že musíte stále niečo vymýšľať, aby to bolo zaujímavé a neopakovali ste sa,“ uviedol ostrieľaný moderátor.

Bičanovo hľadanie sa v novej pozícii, ktoré skrýva za rôzne grimasy, už vycítili aj ostatní. Herečka Zuzana Fialová nevynechá príležitosť, aby si do kolegu rypla a prevalila nad ním oči. Spojenca našla aj v Danovi Danglovi, s ktorým sú jedna partia. „Poviem to za nás obidvoch, keď si ty účinkoval, tak si to číslo často nedokončil, a ako porotca robíš to isté,“ šplechol Dangl zabávačovi, z ktorého sa miestami stáva čierna ovca tímu.

Ten napriek tomu kolegov bráni. „Určite to nemyslia v zlom. V šou ide aj o napätie, okrem toho jeden druhému nadväzujeme na fóry, rozvádzame ich,“ vyhlásil. Diskusia o šou rezonuje aj u divákov.napísala na sociálnej sieti diváčka.

Bičan sám priznáva, že mu je súťaženie bližšie ako sedenie za porotcovským stolom. „Ja by som sa rád zapojil aj do vystúpení,“ dodal zabávač, na ktorého upriamili svoju pozornosť aj tvorcovia. „V televízii zvažujú rôzne alternatívy, trebárs aj vystriedať ho niekým iným,“ tvrdí náš zdroj zo šou.

Samotný Bičan na otázku, či vie, že sa pod ním trasie stolička, reagoval stručne: „Neviem.“ Televízia sa však navonok tvári, že je všetko v poriadku. „Andrej Bičan bol jednoznačnou voľbou porotcu v štvrtej sérii a táto úloha mu sadla rovnako dobre ako účinkovanie v prvej a druhej sérii šou,“ uviedla PR manažérka Markízy Lenka Horáková.