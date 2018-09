Astronaut po tom, čo z vesmíru videl hurikán Florence, varuje Američanov: Rúti sa na vás nočná mora!

Obchody na pobreží amerických štátov Severná a Južná Karolína sú prázdne a miestnym čerpacím staniciam v dôsledku horúčkovitých nákupov náhlivo odchádzajúcich obyvateľov došlo palivo.

Blížiaci sa hurikán Florence vyhnal z domovov státisíce ľudí, ktorí poslúchli výzvy úradov k okamžitej evakuácii. Stav pohotovosti medzitým vyhlásil tiež stať Georgia, kam by sa hurikán mohol stočiť. Búrka je teraz podľa Národného centra pre hurikány (NHC) hurikánom tretieho stupňa na Saffirovo-Simpsonovej stupnici, ktorá rozoznáva päť kategórií hurikánov. Keď vo štvrtok večer a v piatok miestneho času dorazí na pobrežie, bude podľa NHC stále veľmi nebezpečný. Americký prezident Donald Trump na twitteri miestnych obyvateľov vyzval, aby sa "nezahrávali", hurikán bude podľa neho pravdepodobne väčší, než sa čakalo. Dodal však, že vláda je na jeho príchod pripravená.

Meteorológovia upozornili, že streda je poslednou príležitosťou opustiť ohrozené oblasti. Povinná evakuácia sa podľa CNN týka viac ako milióna ľudí, nie všetci sa ale pokynom riadili. Florence sa k Atlantickému pobrežiu USA blíži rýchlosťou okolo 28 kilometrov za hodinu a pevninu zasiahne podľa meteorológov vo štvrtok a v piatok. Rýchlosť vetra v centre hurikánu sa pohybuje okolo 205 kilometrov za hodinu.

Prudké lejaky zasiahnu pobrežie i vnútrozemie a záchranári očakávajú záplavy a výpadky prúdu. Hurikán je podľa CNN mimoriadne nebezpečný nie kvôli sile vetra, ale práve kvôli hroziacim záplavám na pobreží aj vo vnútrozemí, a tiež kvôli tomu, že keď dorazí na pobrežie, bude sa pohybovať prakticky na rovnakom mieste a v niektorých oblastiach Južnej a Severnej Karolíny udrie opakovane. Obyvatelia týchto amerických štátov navyše nie sú na hurikány zvyknutí.

Americká meteorologická služba odhaduje, že v Severnej a Južnej Karolíne môže spadnúť až 700 milimetrov vody. Európsky simulačný model, ktorý podľa agentúry AP americkí experti považujú za spoľahlivejší, počíta v niektorých oblastiach Severnej Karolíny až s 1150 milimetrami vody. Bezprostredne je ohrozená oblasť, kde žije 5,4 milióna ľudí, z ktorých do vnútrozemia odišla len časť.

Florence sa preženie cez región so šiestimi jadrovými elektrárňami, skládkami priemyselného odpadu, uhoľnými baňami a farmami, ktoré skladujú odpadové látky vo veľkých lagúnach. Pred príchodom hurikánu budú odstavené energetické prevádzky, obavy z rozsiahlych škôd na životnom prostredí ale pretrvávajú. Zo severokarolínskych väzníc boli evakuované stovky trestancov. Evakuácia zasiahla čiastočne aj veľké vojenské základne Camp Lejeune v Severnej Karolíne, Naval Station Norfolk vo Virgínii a Marine Corps Recruit Depot v Južnej Karolíne. Do vnútrozemia odchádzajú rodiny dôstojníkov a na mieste zostane len nevyhnutný personál. Lietadlá ozbrojených síl a Národnej gardy boli premiestnené na základne v Ohiu, do pokojných regiónov Atlantiku sa presunulo cez 30 vojenských plavidiel. Nemecký astronaut Alexander Gerst z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) tweetoval, že hurikán je taký ohromný, že pre jeho nasnímanie bolo potrebné použiť širokouhlý objektív. "Bez srandy, rúti sa na vás nočná mora," napísal vo svojom varovaní.