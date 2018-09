Ľudia sa do Sajfu pustili hlava-nehlava: Ostrá kritika pre fotky z dovolenky

Ľudia sa doňho pustili hlava-nehlava! Moderátor Matej Sajfa Cifra (39) sa okrem televízie či rádia úspešne činí aj na sociálnych sieťach.

S najnovším vlogom z marockého mesta Marrákeš, kam sa vybral na výlet spolu s manželkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou (29), však rozhneval množstvo svojich fanúšikov. Dôvodom ich hnevu a zlovestných komentárov sa stala živá turistická atrakcia, za ktorú Sajfa dokonca zaplatil!

Deň po prílete do letoviska sa vybrali manželia do jeho centra, keď odrazu vbehol do záberu Sajfovej kamery človek s opicou na reťazi. Po tom, ako zviera odskočilo na pár a takmer si sadlo na hlavu redaktorke, si chlap vypýtal za živú atrakciu 200 marockých dirhamov (približne 20 eur, poz. red.).

Manželia si však starosti z toho, že je zviera uviazané na reťazi, viditeľne nerobili - a dokonca sa na tom smiali. Len čo Sajfa zavesil video na svoj profil, spustila sa lavína reakcií. „Chúďa opička, tá reťaz na krku...“ ľutovala zviera jedna z Matejových sledovateliek. „Nikdy nedávajte peniaze za týranie zvierat!“ prosil ďalší priaznivec.

Moderátor sa však bráni: „Dostal som sa do turistickej pasce ako veľa ľudí predo mnou. Situácia sa zomlela veľmi rýchlo a kamera spôsobila, že by som sa toho človeka len ťažko zbavil." Na margo toho, že musel chlapovi zaplatiť, sa Sajfa ohradil. „Jasné, že sa nedal odbiť. Dal som mu to, čo som mal prvé vo vrecku a utekali sme preč. Ten svet je úplne iný ako u nás," uzavrel.