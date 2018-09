Český spevák po kopačkách a nevere: Expriateľke poslal tvrdý odkaz a pridal fotku z postele s inou

Český spevák David Kraus (38) tvoril tri roky pár s tenistkou Barborou Strýcovou (32).

Avšak ten skončil po tom, ako fotografi pristihli športovkyňu s iným mužom. Ako informoval Blesk, na ulici ju chytal za zadok, dopriali si tiež bozky a následne zmizli za múrmi domu, z ktorého po spoločnej noci vyšli až na druhý deň. Syn českého zabávača Jana Krausa tak dostal parohy a teraz si verejne fúka rany. Bývalú priateľku nešetril.

,,Je mi ukradnutá, ale neznášam klamstvá a keď je niekto sráč. Výhoda je, že po tomto ma už nič nemôže bolieť a nie je sa pre čo trápiť,“ napísal na Facebooku po rozchode s tým, že vzťah so Strýcovou ľutuje. ,,Bola a je najväčší omyl môjho života. Nikdy som sa v človeku nesplietol tak ako v nej. Som rád, že viem, koho som mal vedľa seba. A vraciam sa zas sám k sebe.“ Bola to paradoxne tenistka, ktorá Krausa zbalila. ,,A dala si naozaj záležať. Ja som ani nevedel, kto to je. Šport ma nikdy nezaujímal. Miloval som ju, ale až po dlhom čase,“ priznal tiež spevák.

Do Strýcovej si tiež rypol, keď zverejnil fotku z nakrúcania. ,,Tak dneska som nakrúcal asi najnamáhavejšiu posteľovú scénu. Našťastie som ju nakrúcal s dobrou kamarátkou. Pre zmenu som dnes ja bol neverný Barbore, ktorú hrala Veronika Kubářová. Som rád, že to máme za sebou, a idem do sprchy,“ komentoval Kraus zábery. Na tých je polonahý v posteli v ženskej spoločnosti. Spevák sa už snaží brať celú vec aj s nadhľadom, nedávno zverejnil, že má nachystané tričko a hodinky s obrázkom jeleňa, teda paroháča. ,,Veľmi tematické oblečenie na dnešný koncert," napísal.