Z toho, čo prezradil vodič bratislavskej MHD, ostanete prekvapení: Toto robím tesne predtým, než sadnem za volant!

Nie sú to len vodiči, ktorí vám zatvoria dvere pred nosom alebo vám nezastavia na zastávke. Aj vodiči MHD sú len ľudia a pre svojich cestujúcich robia viac, než si myslíte.

Nadávať na vodičov MHD je obľúbená disciplína viacerých ľudí. Veď niekedy príde na zastávku príliš neskoro, niekedy zase skoro, inokedy vám zavrie pred nosom, alebo pricvikne do dverí. No len málokto si uvedomí, že vodič autobusu alebo električky nemá oči na zadných sedadlách ani zázračnú paličku, ktorou by odstránil zápchy v Bratislave.

Okrem toho, vodič MHD robí omnoho viac, než len šoféruje obrovský stroj. Šofér bratislavskej električky Kali zverejnil na svoj Facebook video, ktoré zarazilo mnohých hejterov a okamžite sa stalo hitom.