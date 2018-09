Plénum prelomilo veto prezidenta: SAV bude fungovať ako doteraz

Inštitúcie Slovenskej akadémie vied (SAV) zostanú v stave, v akom boli pred transformáciou.

Rozhodli o tom v utorok poslanci Národnej rady SR 76 hlasmi, čím prelomili veto prezidenta Andreja Kisku k zákonu o vysokých školách. Jeho súčasťou je aj novela zákona o SAV. Zákon bol opätovne schválený.

Organizácie, ktoré nesplnili podmienky sa vrátia do právnej formy spred 1. júla. Pôvodne mali ústavy SAV prejsť transformáciou a mali byť zapísané do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI). SAV sa tak bude podľa schválenej novely skladať z rozpočtových a príspevkových organizácií. Novela súčasne zaväzuje SAV zabezpečiť do 31. decembra 2018 všetky potrebné úkony, aby sa jej organizácie mohli stať VVI na základe postupu, ktorý určuje zákon o VVI.

Z novely zákona o vysokých školách vyplýva, že vysokým školám pribudne nový typ bakalárskeho študijného programu. Ide o interdisciplinárne štúdiá. Študentom má umožniť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. "Tento typ študijného programu je vhodný aj na uskutočňovanie konceptu vzdelávania označovaného ako liberálne štúdiá," uvádza sa v predkladanom materiáli. Vysokým školám umožňuje, aby mal študent v rámci študijného programu na výber zo širšej palety predmetov z viacerých študijných odborov, pričom v závislosti od konkrétneho učebného plánu študent nakoniec získa vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore alebo v kombinácii dvoch študijných odborov.

Doteraz platí, že hodnotenie tvorivej činnosti je súčasťou komplexnej akreditácie činností vysokej školy spolu s akreditáciou jednotlivých činností. Prepojenie hodnotenia tvorivej činnosti s akreditáciou do istej miery zvýrazňuje v celom procese tvorivú činnosť a dáva menší dôraz na kvalitu samotného vysokoškolského vzdelávania, kde kvalita tvorivej činnosti je len jedným z predpokladov kvalitného vzdelávania.

Hodnotenie zabezpečí ministerstvo školstva, ktoré za týmto účelom zriadi odborný panel hodnotiteľov. Aby súčasná úroveň jednotlivých oblastí výskumu neskresľovala nastavenie hodnotiacich kritérií, zabezpečenie samotného hodnotenia bude realizované najmä prostredníctvom zahraničných expertov, čo je predpokladom na získanie objektívnejšieho hodnotenia v medzinárodnom kontexte, ako keď tento proces bol nastavený prevažne odborníkmi zo slovenského akademického prostredia.