Útoky v Sýrii dohnali ľudí na pokraj zúfalstva: Desaťtisíce opúšťajú svoje domovy

Viac ako 30.000 ľudí už opustilo svoje domovy v severozápadnej časti Sýrie, odkedy vládne sily a ich spojenci minulý týždeň obnovili letecké a delostrelecké útoky na pozície povstalcov v provincii Idlib.

Informovala o tom v pondelok Organizácia Spojených národov. Hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) David Swanson pre Reuteurs uviedol, že do nedele utieklo zo svojich domovov v severozápadnej Sýrii 30.542 ľudí, ktorí sa presídlili do iných častí provincie Idlib.

Očakáva sa, že súčasné intenzívne ostreľovanie povstaleckých pozícii v Idlibe je len prípravou na mohutnú ofenzívu voči tejto poslednej bašte sýrskych vzbúrencov bojujúcich proti režimu prezidenta Bašára Asáda. Takáto ofenzíva sýrskych vládnych síl podporovaných Ruskom a Iránom by mohla vyhnať z domovov až 800.000 obyvateľov. Šéf OCHA Mark Lowcock varoval, že by to vyvolalo najväčšiu humanitárnu katastrofu 21. storočia.

Prezidenti Turecka, Iránu a Ruska sa na piatkovom summite v Teheráne nedokázali dohodnúť na uzavretí prímeria, ktoré by mohlo odvrátiť hroziacu ofenzívu na mesto Idlib a priľahlé oblasti. V oblasti kontrolovanej vzbúrencami, ktorá zahŕňa väčšinu provincie Idlib a priľahlé menšie časti provincií Latakia, Hama a Aleppo, žije asi 2,9 milióna ľudí. Približne polovica z nich tam utiekla z iných častí Sýrie.

Bitka o Idlib by mohla rozhodnúť sedem rokov trvajúcu občiansku vojnu v Sýrii. V tomto vojenskom konflikte došlo k zvratu po tom, ako vládnym silám prišli na pomoc Rusko a Irán. Sýrska armáda sa potom postupne zmocňovala území dovtedy ovládaných opozíciou.