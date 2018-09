Ženu len trochu pobolievalo brucho: To, čo zistila, jej zmenilo život

32-ročná zdravotná sestra a mamička zistila, že jej "zanedbateľné" symptómy boli znakmi rakoviny hrubého čreva.

Teraz vyzýva ostatných, aby boli ostražití a aby venovali svojmu telu dostatočnú pozornosť. Jennifer Waller, žije v Cliftone v New Jersey v USA a na Facebook nahrala video, aby sa podelila o svoj príbeh o tom, ako jej bola diagnostikovaná rakovina. Poznamenala, že keby naďalej ignorovala všetky príznaky, mohla by zomrieť.

"Osem rokov som bola zdravotná sestra a nikdy by som si nepomyslela, že mám rakovinu hrubého čreva. Myslela som si, že mám len vredy, takže som bola totálne šokovaná, keď mi povedali, že našli nádor," povedala Jennifer pre Today. "Nepočujete často o mladých ženách, ktoré majú rakovinu hrubého čreva. Chcem teda ľudí hlavne upozorniť."

Jennifer nemá v rodine nikoho, kto by mal rakovinu a ani žiadne iné rizikové choroby a žije zdravo. V apríli začala pociťovať prerušované bolesti brucha, a potom sa objavili ďalšie príznaky. Prudko schudla, bola vyčerpaná, ale myslela si, že to nie je nič nezvyčajné, vzhľadom na to, že bola pracujúca matka dcéry (3) a syna (8). "Cítila som sa viac unavená a vyčerpaná, ale videla som milión dôvodov, z čoho by to mohlo byť."

Jennifer si nakoniec raz za týždeň všimla v toalete krv, no stále si myslela, že sú to len hemoroidy, až kým sa bolesť brucha nezhoršila. Preto išla na kolonoskopiu, ktorá odhalila veľký nádor a potvrdenie rakoviny hrubého čreva. Svoj príbeh zdieľala vo videu na Facebooku.

"Keď ste zdravotná sestra, máte stále nutkanie pomáhať ľuďom. Myslím, že by som sa mohla hnevať a byť smutná, ale nič to nerieši. Cieľom celého videa je povzbudiť ľudí a upozorniť ich. Pretože, ak som zdravotná sestra a neviem o tom, že mám rakovinu hrubého čreva, myslím si, že to široká verejnosť netuší tiež, " dodala.