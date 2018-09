Moderátorka († 40), ktorá podľahla rakovine, bojovala aj s niečím iným: Temné myšlienky krátko pred smrťou!

Moderátorka BBC Rachael Bland († 40) často hovorila o strachu z rakoviny. Dokonca si naplánovala vlastný pohreb.

Rachael zomrela na rakovinu prsníka takmer dva roky po diagnostikovaní diagnózy a niekoľko dní po tom, čo jej povedali, že jej život sa kráti. Spolu so svojimi priateľkami, ktoré taktiež zápasia s rakovinou, hovorila o strachu a liečbe tejto choroby v podcaste "You, Me and the Big C" a rovnako aj na svojom blogu.

Podľa Mirror si vo svojich temných chvíľach naplánovala aj svoj pohreb. Na svoj blog napísala: "Niekedy, keď sa cítim veľmi zle, myslím na svoj pohreb. Veľmi by ma zaujímalo, čo by o mne povedali ľudia. Chcem, aby ľudia mali na mojom pohrebe čierne veci alebo nie? Kvety alebo bez nich? Neviem."

Opísala tiež to, že sa svoju rodinu pokúsila pripraviť na svoju smrť. "Myšlienka na to, že by mohol môj syn vyrastať bez mamy, ktorá by ho nemohla pomaznať, keď bude chorý alebo keď bude mať zlý sen, nie je to fér. Ale ako hovorí môj otec, život nie je fér. Freddie je také zábavné dieťa. Ako si mám predstaviť, že tu pri jeho dobrodružstvách už nebudem? A môj manžel Steve neznáša, keď začínam vetu slovami ´ak umriem´. No často mu dávam inštrukcie. Napríklad, ako často má meniť Freddiemu obliečky, keď nebudem schopná to urobiť ja."

Rachaelin blog sa zaoberal otázkami ohľadom vecí týkajúcich sa rakoviny a pomohol aj mnohým ďalším ľuďom, ktorí zdieľali svoje vlastné skúsenosti a pocity. Len pred pár dňami Rachaelina rodina napísala na Twitter, že mamička trojročného syna svoj boj s rakovinou prehrala.