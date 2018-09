Z brazílskej basy utieklo vyše 100 väzňov: Páchatelia, ktorí im pomohli, však mali úplne iný cieľ

Najmenej 105 väzňov utieklo v pondelok ráno z väzenia na východe Brazílie. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.

Tridsaťtri trestancov z väzenia v meste Joao Pessoa chytili krátko po úteku. Väzňom pomohli ľudia zvonka, ktorí vyhodili do vzduchu vchod do objektu. Cieľom bolo oslobodiť štyroch trestancov, ktorých odsúdili za okradnutie vozidiel prepravujúcich peniaze a pokladníkov v banke, informoval spravodajský server G1. Väzni, ktorí utiekli, postrelili do hlavy policajta. Ten je vo vážnom stave.

Úteky väzňov a vzbury sú v brazílskych preplnených väzniciach bežné. Nachádza sa v nich viac ako 726 000 väzňov, ale postavené boli približne pre polovicu z nich. Väznica v meste Joao Pessoa v štáte Paraíba má kapacitu pre 654 trestancov, ale je ich v nej 680, dodáva DPA.