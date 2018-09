Šikana dievčaťa sa zmenila na poriadnu bitku: Mladá roztlieskavačka uzemnila väčšiu spolužiačku päsťami!

Mladá roztlieskavačka sa pustila do poriadnej bitky so svojou spolužiačkou, ktorá ju šikanovala. Roztlieskavačka viac krát povedala, že sa nechce biť a že ju má nechať na pokoji. To však násilníčku neodradilo a zákerne ju udrela. Roztlieskavačka teda spustila baráž pästí a uzemnila svoju protivníčku.