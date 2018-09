Dievčina išla identifikovať telo mŕtveho priateľa: To, čo našla medzi jeho vecami, ju zlomilo

Žena zostala zdrvená po tom, čo jej priateľ zomrel.

Jaime-Lee Digby čelila médiám slovami: "Nikto by nemal ísť jeden deň do práce a večer sa nevrátiť domov." Jej priateľa Lukea Braya († 24) zabil elektrický prúd, ke

ď pracoval na streche domu v Sydney, v Austrálii.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Prúd mal byť vypnutý, no nejakým zvláštnym spôsobom muža zabil. Predpokladá sa, že do domu prenikal ilegálne bez toho, aby o tom nejaký odborník vedel. "Do domu sa dostal prúd. Chudák chlapec a jeho spolupracovníci," povedal sused pre Daily Telegraph.

Podľa Daily Mail sa záchranári zúfalo snažili Lukea, bývalého námorníka, zachrániť, no už ho nemohli oživiť. Jaime hovorila o ich milostnom príbehu, o ich prvom stretnutí, no aj o bolesti, ktorú pocítila, keď našla niečo medzi jeho vecami.

"S Lukom sme sa stretli na lodi. Všetko šlo veľmi rýchlo a zmenil mi celý život. Nemohla som veriť tomu, keď mi zavolali, aby som identifikovala jeho telo. A potom som šla na policajnú stanicu, aby som prebrala jeho veci a našla som zásnubný prsteň. Bolo to veľmi bolestivé," povedala Jaime-Lee, ktorú chcel priateľ zjavne požiadať o ruku.