Obľúbená moderátorka prehrala boj s rakovinou: Pred smrťou pripravila pre syna prekvapenia, z ktorých vám stisne srdce

Rachel Bland († 40) dávali lekári už len pár dní života. Jej čas sa napokon naplnil a svoj boj s rakovinou prehrala v stredu ráno.

Smutnú informáciu priniesol portál BBC. Zákernú rakovinu prsníka jej diagnostikovali pred takmer dvomi rokmi, ale len nedávno sa dozvedela, že je to nevyliečiteľné. Jej zdravotný stav sa natoľko zhoršil, že jej lekári dávali len pár dní života. Bohužiaľ, mali pravdu. Rachel dokumentovala svoj život s rakovinou v blogu a podcaste s ďalšími kolegyňami s názvom "You, Me And The Big C".

"Bola neuveriteľne talentovaná moderátorka. Taktiež bola krásna a milovaná manželka, dcéra, sestra a pre ňu najdôležitejšie aj matka nášho malého Freddieho," povedal zdrvený manžel Steve. Ďalej ju popísal ako "dokonalú v každom smere". O najväčšej životnej strate informovala rodina prostredníctvom jej Twitteru, kde ju sledovali všetci fanúšikovia.

O tom, že štvorročného synčeka milovala najviac na svete svedčí aj krok, pre ktorý sa rozhodla. Vedela, že jej čas sa kráti a preto mu začala baliť darčeky až do jeho 21. narodenín. Pripravila mu napríklad svoj parfum, ručne písané odkazy a ďalšie osobné veci, ktoré vlastnila.

"Chcem, aby si ma zapamätal. Aby vedel, ako som písala, voňala, ako znel môj hlas. Dúfam, že spomienková knižka, čo som pre neho napísala, darčeky a ďalšie veci mu v budúcnosti pripomenú, ako veľmi som ho milovala," prezradila v poslednom rozhovore.