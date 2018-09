Smutná realita slovenského školstva v 21. storočí: Toto vážne rozdali žiakom?!

Ide o kvalitu! Horúce leto je preč a školský rok sa pomaly rozbieha. Žiaci si prebrali učebnice, pričom niektorí dostali nové kusy, lenže časť zostala zaskočená.

Po nalistovaní poslednej strany zistili, že v rukách držia poriadne staré artefakty. Do redakcie nám čitateľ poslal fotografiu Zbierky úloh z matematiky, ktorá má 24 rokov. Nový Čas však našiel aj staršie kusy. Hľadali sme odpoveď na to, či sú kvalitnejšie a prečo ich stále používame.

Prišli sme do ZŠ Milana Hodžu, kde sme sa dozvedeli, že žiakom dali aj nové učebnice. K učebnici matematiky učitelia využívajú aj Zbierku úloh z matematiky a tá už čo-to zažila. „Pri preberaní každého učiva treba prepočítať určitý počet príkladov. Na to je potrebné mať dostatok príkladov, čo, bohužiaľ, nové učebnice nemajú,“ vysvetlil učiteľ matematiky. Podľa neho boli zbierky lepšie v tom, že obsahujú dostatok príkladov aj pre dobrých žiakov. V učebniciach je však dostatok úloh aj pre slabších počtárov.

Staré knihy však nemajú z kvalitatívnej stránky priameho nástupcu. „Máme pracovné zošity, nehovorím, že sa nedajú použiť, ale napríklad tieto staré zbierky mali deti zadarmo. Využívame ich len ako doplnkový materiál pri precvičovaní jednotlivých matematických operácií. Pracovné zošity musia rodičia deťom kúpiť,“ dodal.

Starých kníh dokonca nie je dosť. Vyučujúci na ich základe vytvárajú vlastné zbierky (súbory) príkladov, ktoré žiakom buď nakopírujú, alebo premietajú počas hodiny na premietacie plátno.

Aj študenti prvého ročníka na Gymnáziu Jána Papánka dostali učebnice dvakrát staršie, ako sú oni. „Je pravda, že deti sa zo starých kníh naučia rýchlejšie aj samy. Pri nových potrebujú náš výklad, čo je na druhej strane dobre, lebo musia chodiť do školy,“ povedala riaditeľka Gabriela Barčiaková. Podľa nej je problém aj v tom, že nových učebníc je nedostatok. Aj Lenka (15) dostala staré knihy, no neprekáža jej to. „Keď som si v nich listovala, zdali sa mi prehľadnejšie, ako keď sme v minulosti používali nové pracovné zošity. Sú staré, no čo narobíme,“ povedala.