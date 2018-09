Nové logo, nové dresy: Čo na to hovoria osobnosti slovenského hokeja?

Slovenský zväz ľadového hokeja sa pred štartom novej sezóny rozhodol pre viaceré novinky.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Zjednotil logo, národné tímy sa dočkali nových dresov aj oblečenia na voľný čas počas reprezentačných akcií a nový tovar je pripravený aj pre fanúšikov.

Až doteraz mali svoje vlastné logá zväz i reprezentácia, ktorá navyše mala na dresoch štátny znak. Nové logo ich zjednotilo, pričom vychádza zo štátneho znaku, no tradičné trojvršie je vytvorené so zdvihnutých hokejok na znak víťazstva. Dresy budú tak ako doteraz v bielej a modrej verzii, premiéru budú mať v novembri na Nemeckom pohári. „Zväz bude mať autorské práva na vizualizáciu, takže získa finančné prostriedky, ktoré môže využiť na rozvoj mládeže a slovenského hokeja,“ uviedol prezident SZĽH Martin Kohút. Je pripravený nové logo ponúknuť aj spriazneným športom ako hokejbal či florbal a marketingovo im takýmto spôsobom pomôcť.

Richard Lintner (40)

majster sveta

„Nové dresy spoločne s novým logom sú pekné a viem si predstaviť, že reprezentácia v nich bude hrať niekoľko rokov. Zaujal ma tiež príbeh okolo vztýčených hokejok na znak víťazstva. Všetko to vyznieva moderne, no autori zároveň zachovali klasiku, na ktorú sme boli zvyknutí.“

Marián Hossa (39)

trojnásobný víťaz NHL

„Páči sa mi myšlienka so zdvihnutými hokejkami, symbolizuje víťaznú atmosféru. Keď sme hrali v národnom tíme, po góloch a víťazných zápasoch sme s chalanmi dvíhali hokejky. Všetko to vyznieva pozitívne a verím, že nové dresy nakopnú mladých chalanov do dobrých výkonov.“

Radovan Somík (41)

majster sveta

„Včera doobeda sme mali s Martinom tréning a keďže som vedel, že bola prezentácia nových dresov, hneď som si ich šiel pozrieť na internet. S výsledkom som spokojný, na prvý pohľad ma to zaujalo! Logo so zdvihnutými hokejkami je výstižné, bol to skvelý nápad a aj s dresmi ideme s dobou!“