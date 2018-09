Policajti vyšetrujú nočnú zrážku chodkyne na diaľnici D2 v Bratislave: Bola pod vplyvom alkoholu?

Bratislavskí policajti o vážnej nehode, ktorá sa stala v stredu nadránom v hlavnom meste na diaľnici D2, verejnosť prostredníctvom médií informovali až vo štvrtok popoludní.

Žena (31) v stredu krátko po 4. hodine ráno v Bratislave v smere od tunela Sitina na Most Lafranconi vošla do jazdnej dráhy ťahača s návesom. Zrážkou utrpela chodkyňa viaceré ťažké zranenia, najmä nôh, s ktorými ju záchranári previezli do nemocnice.

Požitie alkoholu u vodiča nezistili, zranenej chodkyni nariadili odber krvi. Polícia upozornila na pravidlá cestnej dopravy, ktoré diaľnicu dovoľujú využívať len vodičom motorových vozidiel.