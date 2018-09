Tragédia v Česku si vyžiadala 4 obete: Smutná správa pre Jiřího Kajínka

Tragédia v Česku! Po zrútení vrtuľníka na výrobnú halu v Plzni zomreli štyria ľudia.

Na halu firmy v Domažlickej ulici na Borských poliach v Plzni v stredu spadol malý vrtuľník. Traja muži a jedna žena zomreli, povedal ČTK hovorca záchrannej služby Martin Brejcha.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nešťastie zasiahlo aj najznámejšieho českého väzňa Jiřího Kajínka. Podľa informácií denníka Blesk, mal byť pilotom vrtuľníka jeho blízky kamarát Bohumil D. († 32).

Tragédia v Česku: Na výrobnú halu v Plzni spadol vrtuľník, zahynuli 4 ľudia

"Teraz som sa to dozvedel. Je to veľmi smutné, je mi to veľmi ľúto. Vôbec ale neviem, čo sa tam stalo. Poznal som ho ako schopného človeka. Bol to veľký optimista, veľmi príjemný človek," povedal pre Blesk o svojom kamarátovi Kajínek. Práve Bohumil doprial Kajínkovi prvý let v jeho živote po tom, čo ho po 23 rokoch pustili z basy.