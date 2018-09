Šťastná mamička Adriana Sklenaříková s vytúženou dcérkou: Prvá fotka roztomilej Niny

Toto je Nina. Dlhoočakávané dieťatko topmodelky Adriany Sklenaříkovej (46) a jej manžela Arama Ohaniana (49). Jedna z najkrajších Sloveniek sa dala so svojou malou princeznou exkluzívne nafotiť pre časopis Closer.

Po tom, čo sa dočkala vytúženej životnej úlohy, pôsobí šťastne, vyrovnane a svoje dieťatko si nežne túli k sebe. Topmodelka prezradila, ako jej roztomilé dievčatko zmenilo život a akú strastiplnú cestu za šťastím musela prejsť. Prehovorila aj o tom, čo nové jej prinieslo materstvo.

Sklenaříková porodila minulý mesiac. Chvíľ, keď si konečne bude môcť k sebe privinúť vytúžené bábätko, sa už nevedela dočkať. Dcérku porodila v prominentnej nemocnici v Monaku, kde žije spolu s manželom Aramom Ohanianom. Materstvo spôsobilo v jej živote poriadny vietor. „Netušila som, že budem niekoho takto milovať, a svoje tehotenstvo považujem za zázrak,“ vyjadrila sa pre Closer Adriana, ktorá svojmu pokladu už zariadila celú izbičku v ružovej farbe. Predtým to však ružové ani zďaleka nebolo. Pred pôrodom si modelka prešla náročným obdobím. O jedno nenarodené dieťa v minulosti prišla a v snahe byť mamou dokonca priznala, že podstúpila dve umelé oplodnenia.

Keďže dieťa dlho neprichádzalo, pohľad na tehotné ženy či deti v kočíkoch jej vháňal slzy do očí. Už keď dcérku nosila pod srdcom, ju navyše vystrašilo nečakané krvácanie a v strachu, že by mohla o dieťatko prísť, prestala cestovať do Marrákeša, kde s manželom stavajú hotel. Všetko však dopadlo dobre a kráska sa spolu s rodinou môže naplno tešiť z prírastku do rodiny. „Pôrod prebehol prirodzene a práve prežívame najkrajšie obdobie nášho života. Šťastie presahuje všetky očakávania,“ vyjadrila sa pre Nový Čas pár dní po pôrode.