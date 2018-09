Dobrík po Divokých koňoch roky nedostal väčšiu úlohu v seriáli: Je za tým náladovosť a komplikovaná povaha?!

Ján Dobrík (33) s vyšportovaným telom a s tehličkami na bruchu, akého si ho pamätáme zo seriálu Divoké kone, je minulosťou.

S hercom sme sa rozprávali aj o tom, prečo tri roky nedostal poriadnu úlohu v seriáloch a ako sa mu žije v novom dome.

Nie je bežné, aby sa herec, ktorý hral hlavnú úlohu v úspešnom seriáli, následne na tri roky stratil z obrazoviek. Prečo sa to stalo vám po Divokých koňoch?

K jednej časti tejto otázky sa viem vyjadriť relevantne a inak môžem iba hádať. Nebolo to z môjho rozhodnutia, že by som si povedal, že teraz dva-tri roky nechcem v ničom hrať. Počas tých rokov som bol niekoľkokrát pozvaný na kasting, zúčastnil som sa na ňom, takmer vždy som skončil v záverečnom výbere dvoch či troch hercov, len to jednoducho nevyšlo. Vyšiel mi až vlani kasting na komediálny seriál Som mama... A druhá časť mojej odpovede - neviem, prečo to tak bolo, že som tie úlohy nedostával.

Ku koncu nakrúcania Divokých koní sa hovorilo, že máte komplikovanú povahu a ste náladový. Nemohol byť problém práve toto?

A kde sa to hovorilo?

Priamo z televízie išli takéto informácie.

To ma prekvapuje. Keď hovoríme o pracovnom nasadení, profesionalite, tak hoci chodím 200 kilometrov zo Žiliny, ani jediný raz som nemeškal, vždy som vedel všetky texty. Neskromne si myslím, že na pľaci som bol trpezlivý a v pohode. Aj keď boli prestoje a točili sme v zime, že som si už ruky-nohy necítil, vždy som si to nechal pre seba a nerobil nejaké manierové gestá. Ale ak vy ste počuli opak, tak pravdepodobne mi niečo uniklo, čo sa rozprávalo mimo mojej prítomnosti.