V USA vychádza pikantná kniha: Všetko o ženách Donalda Trumpa

Bestsellerovej americkej autorke a dopisovateľke týždenníka Newsweek Nine Burleighovej vyjde 16. októbra kniha o prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a ženách v jeho živote.

Vo štvrtok o tom informovala nakladateľská firma Gallery Books. Burleighovej kniha bude mať názov "Golden Handcuffs: The Secret History of Trump's Women" (Zlaté putá: Tajná minulosť Trumpových žien).

Burleighová, dopisovateľka Newsweeku pre americkú národnú politiku, využíva v knihe investigatívnu žurnalistiku a feministickú analýzu, ako uviedla firma Gallery Books.

Autorka píše o Trumpovej matke, jeho troch manželkách, sestrách, dcérach a zamestnankyniach. Takisto píše o vyše desiatich ženách, ktoré ho obvinili z obťažovania alebo sexuálneho zneužívania - tieto tvrdenia Trump popiera.

K Burleighovej predchádzajúcim knihám patrí "The Fatal Gift of Beauty: The Trials of Amanda Knox" o nespravodlivom uväznení americkej študentky za vraždu a "Mirage: Napoleon's Scientists and the Unveiling of Egypt", uviedla tlačová agentúra AP.