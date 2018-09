Boháčka Varholíková po prepustení z basy začína nový život: Odtajnila, čo bude na slobode robiť!

Prezradila svoje plány! Milionárska dcéra z klanu Rezešovcov Eva Varholíková (41), ktorá ešte donedávna sedela v maďarskej base za dopravnú nehodu, pri ktorej zomreli štyria ľudia, si už týždeň užíva vytúženú slobodu.

Napriek tomu, že Eva aj jej rodina počas celého procesu a jej väzby s médiami nekomunikovali, pre Nový Čas košická boháčka exkluzívne prehovorila prostredníctvom svojho prominentného maďarského právnika. Varholíková sa dostala na slobodu pred týždňom, keď sa pre ňu po šiestich rokoch otvorili brány budapeštianskej väznice.

Po dvoch tretinách vymeraného trestu sa Eva ocitla v rodných Košiciach, kde trávila chvíle so svojou rodinou. Podľa jej právnika Pétra Nováka v tom plánuje pokračovať a pomaly sa chce opäť zaradiť do bežného života. „Moja klientka sa chce starať o svoju rodinu, konkrétne o deti,“ prezradil jej obhajca, ktorý narážal na dcéry Alexandru (18) a Ellu (10). Okrem toho však nemieni zaháľať ani z pracovnej stránky a ako sme sa dozvedeli, na obzore je podnikanie, do ktorého by sa milionárska dcéra rada pustila.

„V blízkej budúcnosti sa chce podieľať na nejakom biznise, ktorý ešte nie je bližšie definovaný,“ dodal Varholíkovej zástupca. Zaujímavé je, že po prepustení z budapeštianskej väznice, kde sedela za jazdu pod vplyvom alkoholu, pri ktorej zabila štyroch ľudí, môže znova sadnúť za volant.

„Nie je pod žiadnym súdnym dozorom a môže šoférovať vozidlo mimo Maďarska. Na to sa však zatiaľ necíti,“ dodal Novák. Je zrejmé, že Varholíková pracuje na tom, aby sa jej život vrátil do starých koľají. Podľa psychológa Františka Skokana to však závisí aj od okolia a najbližších. „Ak sa jej rodina a známi budú snažiť vytvárať jej príjemné prostredie, tak jej návrat do spoločnosti veľmi uľahčia,“ vysvetlil Novému Času.

Hrozivá nehoda

Osudná nehoda sa stala 21. augusta 2012 na maďarskej diaľnici M3, keď Varholíková vo vysokej rýchlosti narazila do vozidla značky Fiat Punto. Sedeli v ňom štyria ľudia a traja z nich na mieste zahynuli. Štvrtá osoba - žena, utrpela v horiacom aute ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.

Odvolací súd pre okolie Budapešti ju 11. septembra 2014 odsúdil na deväť rokov väzenia za trestný čin jazdy pod vplyvom alkoholu. Sprísnil tým rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého si mala Eva odpykať iba šesť rokov. Podľa verdiktu odvolacieho súdu mala možnosť na podmienečné prepustenie z väzenia po uplynutí dvoch tretín trestu. Tak sa aj stalo, keď súd vyhovel jej žiadosti zo 17. júla a 28. augusta sa dostala na slobodu.

Potrebuje podporu

František Skokan, psychológ

V takýchto prípadoch, keď sa osoba vráti z nápravného zariadenia, kde strávila dlhší čas, tak je všetko najmä na okolí, rodine a najbližších. Od nich závisí, ako rýchlo sa adaptuje. Musia ju prijať a hlavne musia vytvoriť prostredie, v ktorom sa bude cítiť dobre. Netreba jej určite pripomínať, čo sa stalo, a je dobré, keď sa pohnú ďalej.