Patrik z Kysúc na majstrovstvách rozbalil svoj talent naplno: S TÝMTO nástrojom v rukách pokoril celý svet!

Mladík z Kysúc je najlepší heligonkár na svete. Svoje kvality ukázal Patrik Kováč (24) zo Starej Bystrice (okr. Čadca) na majstrovstách sveta v talianskom San Giovanni Rotondo, kde obsadil prvé miesto.

Patrik získal 99 bodov zo sto možných a zvíťazil v konkurencii takmer 120 súťažiacich z celého sveta.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Patrik s hrou na heligónke začal v siedmich rokoch. „Raz som ju chytil a odvtedy som hral,“ usmieva sa skromný Kysučan, ktorý však na milovaný nástroj medzi osemnástkou a 22. rokom zanevrel. „Chodil som do práce a heligónku som za tie roky nechytil do ruky. Až potom to prišlo a teraz ma to baví ako nikdy predtým,“ hovorí mladík, ktorý má na konte niekoľko úspechov.

„Nahral som tri albumy a dokonca som pôsobil aj ako organizátor súťaže Zlatá heligónka,“ vysvetľuje s tým, že je šťastný, že sa stal najlepším heligonkárom na svete. V Taliansku pôsobil sebavedome a jeho aj slovenské piesne, ktoré zahral v kroji, na porotu natoľko zapôsobili, že sa stal víťazom.

„Zahral som zmes terchovských piesní Mám ja hrušku, Janko, Janko a aj ruskú Kalinku. Pesničky nepoznali, no páčili sa im,“ povedal Patrik, ktorý má ďalšie méty. „Momentálne som učiteľom a hľadám malé talenty, ktoré by som naučil, čo viem ja,“ dodal.