Dojatý víťaz Zem spieva Martin Repáň: Otcovi som splnil sen!

Nedokázal zadržať slzy dojatia! Folklórnu šou Zem spieva vyhral mladý heligonkár s Terchovej Martin Repáň (15).

Splnil tak veľký sen svojmu otcovi Petrovi (40), ktorý sa po krutej hre osudu už nemôže venovať tomu, čo je jeho srdcu blízke. V jeho šľapajach však úspešne pokračuje práve šikovný Martin (15), ktorý zahviezdil na plnej čiare a jeho najbližší plakali od šťastia.

Do finále šou Zem spieva postúpilo desať súborov, z ktorých najviac hlasov od divákov získal mladý heligonkár Martin Repáň z Terchovej. Talentovaný chlapec pokračuje v hudobných šľapajach svojho otca Petra, ktorý pred deviatimi rokmi prišiel pri vážnej dopravnej nehode o ruku.

Muzikantského remesla sa však chytil jeho syn, ktorý už v detstve veľmi rád počúval svojho otca, ako hrá. Práve jemu sa svojím víťazstvom najviac zavďačil. Len čo zaznelo Martinovo meno, pán Repáň, ktorý syna podporoval v hľadisku, sa rozplakal. „Dojalo ma to, lebo pokračujem v jeho stopách, on už nemôže, tak ja to dokončím. Splnil sa mu tak najväčší sen,“ povedal Novému Času čerstvý víťaz, ktorý sa chce terchovskej muzike s láskou venovať aj naďalej.

„Vystúpenia budú ohľadom muziky, aj som nad tým už skôr rozmýšľal, že ak náhodou vyhrám, bude si treba nachystať nejaké vstupy. Ja som na víťaza tipoval všetkých, lebo všetci sú dobrí.“ Martin po skončení šou odcestoval s rodinou do Terchovej. Vďaka svojmu víťazstvu však spozná šíry svet. Na celosvetovom turné sa predstaví svojim krajanom v Európe, Amerike, Ázii a Austrálii.

Pikošky zo šou

Na pódiu v bolestiach

Herečka Milka Zimková (66) počas vystúpenia trpela

Herečka Milka Zimková (66) vystupovala v bolestiach. „Mala som o číslo menšie topánky a nedávno som si zlomila nohu. Takže už som sa nevedela dočkať, kedy sa vyzujem,“ prezradila s úsmevom Novému Času rodáčka z východného Slovenska, ktorá ako lokálpatriotka na pódiu sprevádzala Poľanu Jarabinu.

Stres z vystúpenia

Moderátor Peter Marcin (51) prežíval obrovskú trému.

Moderátor Peter Marcin (51) prežíval obrovskú trému. „Mal som obrovský stres, bolo to hrozné. Napriek tomu, že som zvyknutý na vystúpenia, mal som zodpovednosť a bál som sa, aby som to nepokazil,“ povedal v zákulisí o svojich obavách Marcin, ktorý spestril vystúpenie Anny Berédiovej zo Srbska.

Tekutá kniha

Športový komentátor Marcel Merčiak (42) si zatancoval so súborom Vranovčan, ktorý zožal nadšený standing ovation.

Športový komentátor Marcel Merčiak (42) si zatancoval so súborom Vranovčan, ktorý zožal nadšený standing ovation. „Takéto reakcie som, pravdupovediac, čakal, lebo tí folkloristi si to naozaj zaslúžia, sú skvelí. Prekvapením bol ten darček, ktorý ma veľmi potešil,“ zasmial sa Merčiak, ktorý si v drevenom obale našiel dve fľaše alkoholu.