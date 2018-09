Slováci nastúpia proti dánskemu céčku: Weiss prišiel na tréning ako závozník, Hamšík v zlate

Dnešný priateľský zápas s Dánskom (20.45 hod. v Trnave) mal slovenskej futbalovej reprezentácie poslúžiť ako generálka pred štartom novovytvorenej súťaže Ligy národov, do ktorej vstúpia zverenci trénera Jána Kozáka nedeľňajším súbojom s Ukrajinou vo Ľvove.

Príprava pred medzištátnym zápasom Slovenska s Dánskom, ktoré malo v Trnave disponovať kvalitným kádrom, sa však neobišla bez kontroverzií. V pondelok popoludní sa totiž na verejnosť dostali správy o konflikte dánskych futbalistov s futbalovou úniou vzhľadom na komerčné práva a ďalšie podmienky kolektívnej zmluvy.

Ak by sa však osemfinalista MS 2018 na Slovensku nepredstavil, hrozila by mu pokuta od Európskej futbalovej únie (UEFA). SFZ preto dostal prísľub, že Dáni na stretnutie pricestujú. Hostia na Slovensko napokon prileteli s hráčmi z nižších domácich ligových súťaží, pričom v narýchlo zloženom kádri figurujú aj futsaloví reprezentanti.

„Sú tam určité problémy s asociáciou. Rozhodnutie malo padnúť v pondelok do šiestej hodiny poobede. Pýtal som sa na to chalanov, vraveli, že to vôbec nevyzerá dobre. Najsilnejší hráči neprídu,“ objasnil situáciu Ján Greguš, ktorý pôsobí v dánskom klube FC Kodaň. V dánskej zostave budú chýbať také esá ako Kasper Schmeichel, Christian Eriksen či Simon Kjaer.

Ako sú na tom Slováci?

SFZ má momentálne s hráčmi podpísanú dohodu o odmeňovaní. Peniaze zinkasujú iba za remízy a výhry. Pôvodný návrh hráčov bol, aby za každý zápas dostali tzv. štartovné. Toto rokovanie však zlyhalo a nakoniec sa presadil súčasný systém vyplácania prémií. Peniaze na ne sa zháňajú od sponzorov alebo sa čerpajú z balíka UEFA za marketingové práva. Výška spomínaných prémií je pre každý zápas iná.

Predpokladaná zostava: Dúbravka – Hubočan, Škrtel, Škriniar, Mazáň – Lobotka, Mak, Kucka, Hamšík, Rusnák – Nemec.

Weiss ako závozník, Hamšík v zlate

Na reprezentačných tréningoch je vždy zaujímavé sledovať príchody futbalistov. Väčšinou totiž dorazia na svojich luxusných autách, ktoré priťahujú objektívy fotoaparátov. To však nebol prípad Vladka Weissa, ktorý v pondelok prišiel na tréning v bielej dodávke. Naopak, taký Marek Hamšík prevetral svoje zlaté BMW.

Čo si myslia o dánsko spore Slováci?

Martin Dúbravka (29), brankár: Veľa sa o tom rozpráva. Nie je to až tak náš problém. Boli by sme radi, keby prišli v najsilnejšom zložení, aby sme sa mohli konfrontovať s najlepšími. Verím, že problémy sa čo najskôr vyriešia. Budeme chcieť určite vyhrať.

Marek Hamšík (31), stredopoliar: Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Sústredíme sa sami na seba a na našu hru. Na Dánov nemyslíme.

Stanislav Lobotka (23), záložník: Osobne to nijako nehodnotím. Sústredím sa na svoj tréning a na to, že hrám proti Dánsku. Je mi jedno, kto príde a kto nie.

Adam Nemec (33), útočník: Dúfam, že Dáni prídu v plnej sile a poriadne nás preveria.