Dáni vyzvú Slovákov s pozbieranými treťoligistami: Zápas bude za symbolické vstupné!

Pred prípravným futbalovým stretnutím Slovenska s Dánskom (streda, 20.45, Trnava) rezonuje predovšetkým situácia v reprezentácii hostí.

Zostavu, ktorú tréner Ján Kozák použije v generálke na nedeľňajší úvodný duel Ligy národov na Ukrajine, však ovplyvní najmä utorňajší predzápasový tréning.

"Viacero hráčov uvidím prvýkrát v akcii. Na základe toho sa rozhodnem, koho pošlem na ihrisko. Večer máme tréning, prvýkrát budeme všetci spolu. Erik Sabo sa vracia z Izraela, bude mať skôr regeneračný tréning," povedal Kozák.

Spor medzi Dánskou futbalovou úniou (DBU) a reprezentantmi ohľadom komerčných práv a ďalších podmienok kolektívnej zmluvy vyústil až do bojkotu medzištátneho merania síl. Slovákov nepreverí pôvodne nominovaný výber osemfinalistu tohtoročných majstrovstiev sveta, ale improvizovaný tím prevažne amatérskych hráčov z tretej najvyššej dánskej súťaže: "Zo športovej stránky nám tento zápas nedá nič, no musíme to rešpektovať. Naša príprava je narušená, keby to dali vedieť včas, mohli sme sa s nimi prípadne dohodnúť a čas na prípravu využiť oveľa lepšie ako týmto spôsobom. Máme náš program, podľa toho sa riadime. V prvom rade sme sa tešili na dánske mužstvo, ktoré má vysokú kvalitu. Aj naši fanúšikovia sa určite tešili na výborných futbalistov. Pre našich hráčov by bola výzva konfrontovať sa s účastníkom MS, ale situácia sa mení."

aktuálna nominácia Dánska na zápas v Trnave:

brankári: Morten Bank (Avarta), Victor Vobbe Larsen (TPI), Christoffer Haagh (Jagersborg Boldklub)

obrancovia: Christian Bannis (TPI), Mads Priisholm Bertelsen (TPI), Christians Bommelund Christensen (Jagersborg Boldklub), Victor Hansen (Frederikssund), Nicolai Johansen (Vanlose), Daniel Nielsen (Vanlose), Kasper Skrap (TPI)

stredopoliari: Rasmus Gaudin (Vanlose), Adam Fogt (Kastrup), Anders Hunsballe (Greve), Oskar Hojbye (Vanlose), Christopher Jakobsen (Hillerod), Rasmus Johanson (HIK), Kevin Jorgensen (Jagersborg Boldklub), Kasper Kempel (Skovshoved), Simon Vollesen (Birkerod)

útočníci: Anders Fonss (TPI), Troels Cillius Nielsen (Birkerod), Christian Offenberg (Avarta), Daniel Holm Sorensen (Skovshoved), Louis Veis (Jagersborg Boldklub)

Kozák však má aj príjemnejšie starosti. Na klubovej úrovni sa v pozitívnom svetle po stáliciach Martinovi Škrtelovi a Marekovi Hamšíkovi ukazujú aj Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda či Albert Rusnák. Na niekoľkých postoch vďaka tomu vzniká zdravá a potrebná konkurencia: "Typológia hráčov na jeden post nemá byť rovnaká. Sú príjemné starosti, keď máte možnosť výberu. Bodaj by som mal také starosti na každom poste. Bol by som rád, keby som mal všetky miesta zdupľované vysokou kvalitou."

S nečakaným a neštandardným vývojom v tábore súpera sa deň pred výkopom vyrovnáva tiež hráčska kabína. "Je to nová situácia zrejme pre každého z nás. Pochybujem, že sa s tým už niekto stretol. Tento zápas bol pre nás dôležitý ako príprava na Ukrajinu. Dlho sme neboli spolu, potrebujeme si vyskúšať niektoré veci. K zápasu pristúpime, aby splnil účel, s ktorým sme prišli. Proti prvej voľbe Dánska by to bol iný súboj, musíme sa však koncentrovať na náš výkon, aby sme sa dobre nachystali na Ukrajinu. Nemôžeme to zmeniť, len akceptovať a uvidíme, ako bude vyzerať stretnutie," dodal kapitán Škrtel.

Lístky za euro

V utorňajšom oficiálnom stanovisku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) riadiaci orgán potvrdil, že fanúšikom preplatí zakúpené vstupenky na stredajší prípravný zápas SR - Dánsko v Trnave.

"Slovenský futbalový zväz mrzí vzniknutá situácia v súvislosti s medzištátnym zápasom Slovensko - Dánsko (5. septembra 2018 o 20.45). Stali sme sa obeťou sporu Dánskej futbalovej únie s reprezentantmi. Slovenský futbalový zväz je znepokojený, že v tíme osemfinalistu MS 2018 namiesto sľúbeného najsilnejšieho zloženia nastúpia futbalisti z nižších súťaží. Dánska strana nám prisľúbila finančnú kompenzáciu nákladov, ktoré boli spojené s organizáciou zápasu.

Slovenská futbalová reprezentácia je celou situáciou poškodená, pretože miesto kvalitného prípravného zápasu pred ostrým duelom Ligy národov na Ukrajine absolvuje stretnutie s tímom oveľa nižšej kvality. Práve preto, Slovenský futbalový zväz vyzýva fanúšikov mužstva trénera Jána Kozáka, aby ich v tejto nepríjemnej situácii nenechali, ale naopak, ukázali to správne fanúšikovské srdce a prišli našich sokolov podporiť. Vstup na zápas bude za symbolické euro a výťažok pôjde nadáciám SFZ. Fanúšikom, ktorí si kúpili lístky, bude v alikvotnej výške vrátené vstupné (1. kategória cena 26 eur, SFZ vráti 25 eur, 2. kategória – cena 16 eur, SFZ vráti 15 eur).

Vstupenky si budú môcť fanúšikovia za spomínané 1 euro zakúpiť online na MAXITICKET a TICKETMEDIA a, samozrejme, pred zápasom v pokladniciach na štadióne A. Malatinského v Trnave. Slovenský futbalový zväz zároveň podá aj podnet na UEFA, aby sa touto situáciou zaoberala a vyvodila z nej adekvátne dôsledky,“ uviedol SFZ v komuníké.