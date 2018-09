Možnosť prestupu máte raz za rok: Ako si vybrať zdravotnú poisťovňu?

Uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne? Možnosť prestupu máte raz za rok, uplynie 30. septembra. Poisťovne sa predbiehajú, ktorá zabezpečí lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Prečo by ste si mali vybrať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Dôveru alebo Union? Na čom najviac záleží, radí Maria Pourova z Health Policy Institute.

4 body, na čo sa zamerať pri výbere poisťovňe

1. Na sieť zmluvných poskytovateľov

(t. j. s ktorými lekármi má poisťovňa uzatvorené zmluvy) Všeobecní lekári majú zmluvy so všetkými poisťovňami, to však už nemusí platiť o ambulantných špecialistoch. Ak máte chronické ochorenie a pravidelne navštevujete niektorých špecialistov, vyberajte si poisťovňu, s ktorou majú vaši špecialisti uzavretú zmluvu. 4. Elektronické služby Užívateľská jednoduchosť a prívetivosť elektronických služieb (mobilná aplikácia, vyhľadávanie na webe, pripomienky prevencie či platenia odvodov…) uľahčujú vzťah medzi poistencom a poisťovňou. Pre tých, ktorí majú vzťah k moderným technológiám, to môže byť rozhodujúci faktor pre výber poisťovne.

2. Limity a čakacie lehoty

Niektoré poisťovne obmedzujú daktorých lekárov v počte hradených výkonov, čo vedie k dlhým čakacím lehotám. O dĺžke čakania nemáme presné informácie, pretože sa to nemeria. Často je viac než výber zdravotnej poisťovne dôležitejší výber poskytovateľa – niekedy stačí ochota vycestovať do susedného okresu a skrátite si čakanie aj o niekoľko mesiacov.

3. Benefity nad rámec zákonného nároku

Poisťovne prispievajú pacientom nad rámec toho, čo sú zo zákona povinné uhrádzať – napríklad hradia niektoré nepovinné očkovanie, prispievajú na prevenciu, poskytujú telekonzultácie. V ponuke sa objavuje zaplatenie doplatkov na lieky (nad rámec zákona), uhradenie nákladov na stomatologickú starostlivosť (nad rámec zákona).

4. Názor vášho lekára

„Pod kapotou“ zdravotného poistenia je veľa vecí, ktoré bežný poistenec nepozná (nastavenie zmlúv s lekármi, indikátory kvality a podobne), hoci majú vplyv na zdravotnú starostlivosť. Nikdy neuškodí krátka porada s ošetrujúcim lekárom o tom, s ktorou poisťovňou sa mu najlepšie spolupracuje.

Čím sa radi chvália

Všeobecná zdravotná poisťovňa

má zazmluvnených 8 hyperbarických komôr

bezodkladne schvaľuje protónovú liečbu v Prahe

umožňuje elektronickú konzultáciu s lekármi (eOrdinácia)

poskytuje príspevok na dentálnu hygienu dieťaťa do 30 €



Dôvera

na zdravotnú starostlivosť mimo zdravotného poistenia daruje vyše 160-tisíc €

umožňuje vybrať si lieky cez mobilnú aplikácie (Dôvera)

mamičkám poskytuje BabyBox v hodnote 50 €

od 1. 1. 2019 bude vracať doplatky za ošetrenie u zubára do 100 €



Union

má najkratšie čakacie lehoty na CT a magnetickú rezonanciu

prispieva na nepovinné očkovanie do polovice ceny vakcíny

ľuďom nad 50 rokov umožňuje bezplatný test mentálneho zdravia

poskytuje príspevok na ošetrenie u zubára 100 €

Vybrať si môžete z troch

Maria Pourova, Health Policy Institute

Zdravotné poisťovne sú na Slovensku síce len tri a zákon im nedáva veľa priestoru na odlíšenie, ale sú medzi nimi rozdiely. Závisí od individuálnych preferencií, komu vyjde ktorá poisťovňa ako najvýhodnejšia.

Ako na to

● zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť raz ročne

● zákonom určená lehota uplynie 30. septembra

● vyplnenú a podpísanú prihlášku podáte v pobočke vybranej poisťovne

● novým klientom poisťovne sa stanete 1. januára nasledujúceho roka

Preukaz nevraciate

Po zmene poisťovne máte len jednu povinnosť. Musíte to oznámiť zamestnávateľovi, a to do 8 dní. Už nemusíte vrátiť preukaz poistenca ani zmenu oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi.