Nečakané výdavky pre Kažimíra, kolegom musí doplácať mzdy: Pre 63 papalášov milión eur!

Vysoké zárobky budú ešte vyššie. Pre pretrvávajúce následky finančnej krízy v roku 2008 si poslanci schválili zmrazenie platov.

Nezostali v tom však sami. Okrem seba zabetónovali mzdy aj prezidentovi, členom vlády a ďalším verejným funkcionárom. Ústavný súd však rozhodol, že za rok 2017 štát bude musieť niektorým z nich doplatiť výplaty. Nový Čas zistil, že pôjde o 63 ľudí a ministerstvo financií pod vedením Petra Kažimíra (50) bude musieť z rozpočtu vytiahnuť neuveriteľných 921 000 €!

V nastolenom trende úsporných opatrení pokračovali poslanci niekoľko rokov a platy si každoročne automaticky zmrazovali. Minulý rok napadol rozhodnutie ukotviť mzdy verejných funkcionárov na úrovni roka 2011 generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Súvislý ekonomický rast aj každoročné zvýšenie priemernej mesačnej mzdy zamestancov na Slovensku boli podľa neho jasným argumentom na zastavenie šetrenia na výplatách. „Takúto právnu úpravu považujem za neprípustný zásah do ústavne garantovaného princípu právneho štátu,“ vyhlásil Čižnár. Vec putovala na Ústavný súd a ten mu dal v apríli tohto roka za pravdu. Rozhodol, že zmrazenie platov za rok 2017 bolo v rozpore s ústavou. Štát bude musieť výplatu spätne doplatiť 63 verejným funkcionárom - napríklad predsedovi Národného kontrolného úradu Karolovi Mitríkovi, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu Jozefovi Magalovi či komisárke pre deti Viere Tomanovej.

Okrem nich by mali chýbajúce peniaze za rok 2017 dostať aj dvaja podpredsedovia Národného kontrolného úradu, verejná ochrankyňa práv, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a 56 štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. Podľa Ústavného súdu títo verejní funkcionári, na rozdiel od poslancov a prezidenta, nemohli ovplyvniť znenie zákona o zmrazení platov. „Výdavky súvisiace s doplatením platových náležitostí pre uvedených 63 osôb sú vrátane výdavkov na poistné a príspevku do poisťovní a predstavujú súhrnne sumu 921-tisíc eur. Súhrnné výdavky na osobu v priemere zodpovedajú sume 14 619 eur,“ odpísali nám z ministerstva financií. Peniaze nikto z nich na účet doteraz nedostal, keďže sa čaká na pokyny ministerstva či doručenie uznesenia najvyššej súdnej inštancie.

Koho sa to týka a koľko zarábajú mesačne

Karol Mitrík (71), predseda NKÚ

„NKÚ SR dostal od ministerstva navýšenie rozpočtu v rámci valorizácie platov predsedu a dvoch podpredsedov spolu o 48 eur viac. Iné navýšenie nám zatiaľ nebolo doručené,“ povedal hovorca NKÚ M. Papajčík.

Teraz: 5 481€

Po novom: 7 202€

Viera Tomanová (70), komisárka pre deti

„Komisárke pre deti doposiaľ nebol doposiaľ predmetný rozdiel vyplatený. Na otázku bude možné zodpovedať, až vtedy, keď nám budú zaslané pokyny z Ministerstva financií SR,“ odpísali z úradu.

Teraz: 3 346€

Po novom: 4 579€

Jozef Magala (74), predseda NBÚ

„V súvislosti s vyplácaním zmrazených platov ústavných činiteľov nebola riaditeľovi NBÚ vyplatená žiadna suma,“ znie stanovisko Národného bezpečnostného úradu.

Teraz: 3 024€

Po novom: 4 579€