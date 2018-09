Duda po nezabudnuteľnom zápase: Ani si nepamätám, kedy som dal dva góly

Nemecký futbalový vicemajster Schalke 04 Gelsenkirchen sa v nedeľu musel skloniť pred Herthou Berlín a slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom (23).

Berlínčania vyhrali v 2. kole Bundesligy na štadióne súpera 2:0 a oba góly dosiahol 23-ročný slovenský stredopoliar.

Pre bývalého hráča Legie Varšava to boli v elitnej nemeckej súťaži góly číslo dva a tri. Návšteva 60.181 divákov videla v 14. minúte nepremenený pokutový kop domáceho Daniela Caligiuriho, ktorý rozhodca nariadil po odobrení VAR za ruku v šestnástke.

Už o minútu sa presadil na druhej strane Duda, ktorý zužitkoval prihrávku Holanďana Javaira Dilrosuna a otvoril si gólový účet v novej sezóne. V šiestej minúte nadstaveného času potom Slovák z priameho kopu spečatil výsledok.

citovala agentúra DPA Dudu. Ten sa mal v zápase podľa pokynov trénera Pála Dárdaia venovať najmä Sebastianovi Rudymu, ktorý v drese Schalke debutoval po príchode z Bayernu Mníchov.dodal Duda.

"Naša nepremenená penalta a ich rýchly gól im zahrali do karát. Ja mám stále istý herný deficit. Samozrejme, bolo by krajšie debutovať výhrou, ale ideme ďalej," povedal Rudy, ktorý hral do 51. minúty.

Tieňom na výhre hostí bolo zranenie holandského obrancu Karima Rekika, ktorý musel z ihriska už v 6. minúte a nútene bude chýbať dlhší čas.

Hertha je jediný tím, ktorý po dvoch kolách v lige ešte neinkasoval. V tabuľke je s plným bodovým ziskom tretia, pred ňou sú o skóre iba líder a obhajca Bayern Mníchov a Wolfsburg. V mužstve Herthy absentoval ďalší slovenský reprezentant Peter Pekarík, ktorého zranenie vyradilo aj z účasti v medzištátnych dueloch proti Dánsku a Ukrajine.