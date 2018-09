Bratislavskú nemocnicu ochromili záplavy: Niektorých akútnych pacientov stále nemôžu prijať

Ružinovská nemocnica naďalej neprijíma akútnych pacientov, ktorí potrebujú hospitalizáciu.

Ostatnú zdravotnú starostlivosť však poskytuje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská. "Týmto pacientom je od soboty (1.9.) zabezpečený odklon do nemocníc na Kramároch, v Petržalke a v Starom Meste. Upratovacie práce pokračujú i naďalej tak, aby mohli byť všetky priestory aj výťahy uvedené do plnej prevádzky v čo najkratšom čase," priblížila.

Prívalové dažde spôsobili v Nemocnici Ružinov vytopenie suterénnych priestorov a obmedzenie výťahov. Vďaka rýchlemu zásahu hasičov bola dažďová voda odsatá a priestory, ktoré boli zaplavené, sa aj počas víkendu priebežne podľa hovorkyne upratovali. V súčasnosti sa postupne uvádzajú do prevádzky všetky výťahy.