Búrky na západe Slovenska spôsobili spúšť: Ľudia sa člnkovali na ulici! Meteorológovia varujú

Poriadna spúšť! Silný a vytrvalý lejak cez víkend poriadne potrápil západ Slovenska. Najviac si to odniesla Bratislava, kde voda zatopila nielen podchody a cesty, ale paralyzovala aj ružinovskú nemocnicu.

Hasiči museli vyraziť v hlavnom meste na pomoc až 67-krát! Nový Čas vám prináša fotografie najviac postihnutých miest. Západné Slovensko si v sobotu večer zažilo svoje. Búrky a dažde vyčíňali najväčšmi v Bratislavskom a Trnavskom kraji, členovia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) tam zasahovali viac ako 100-krát. Najčastejšie, až 67-krát, museli vyraziť na pomoc práve v Bratislave a okolí. Najviac zrážok zaznamenali meteorológovia na stanici Malý Javorník - 84 mm a na stanici Pernek - 80 mm.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Voda v nemocnici

Stačilo pár hodín vytrvalého dažďa a viaceré bratislavské ulice sa zmenili na jazerá. V sobotu večer voda zablokovala viaceré cesty, nefungovali semafory ani niektoré linky MHD. Hasiči zasahovali aj v ružinovskej nemocnici. Do plnej prevádzky nebola uvedená ešte ani v nedeľu podvečer. „V súvislosti so včerajším mohutným prívalovým dažďom sa v suterénnych priestoroch v nemocnici Ružinov nahromadila voda, ktorá spôsobila obmedzenie prevádzky výťahov,“ povedala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

„Zdravotnú starostlivosť pacientom, samozrejme, poskytujeme aj naďalej, s výnimkou stavov, ktoré si vyžadujú akútnu hospitalizáciu. Týmto pacientom sme zabezpečili odklon do nemocnice na Kramároch a v Petržalke,“ dodala. Podľa Kliskej hasiči na mieste zasahovali celú noc. „Odčerpávali dažďovú vodu. Práce pokračujú i naďalej tak, aby mohli byť všetky priestory aj výťahy uvedené do plnej prevádzky v čo najkratšom čase,“ dodala.

Zničený podchod

Veľkú nevôľu vyvolali fotografie podchodu na Trnavskom mýte. Tento dôležitý prestupný bod otvorili iba pred pár dňami po dlhej rekonštrukcii. Trvala 10 mesiacov a stála 4,1 milióna eur. Napriek opravám však podchod opäť vytopilo. Zábery vody, ktorá sa valila po vynovenej dlažbe aj spoza kovových panelov, ľudí poriadne naštvali. O jedenástej večer na situáciu zareagoval aj primátor Ivo Nesrovnal.

„Klimatické zmeny ovplyvniť nevieme,“ napísal na facebooku. Podľa statusu sa dokonca vydal s pracovníkmi do terénu, aby dozeral na odstraňovanie škôd. Na druhý deň zvolal mimoriadny brífing. „Nie sme sovietski inžinieri, tí chceli poručiť ,větru a dešťu‘. Dobrou správou je, že sme pripravení a aj v sobotu sa ukázalo, ako prospešne zareagoval kontrolný mechanizmus,“ uviedol.

Na západe búrky, na východe horúčavy

Kým majitelia áut zratúvali škody, niektorí Bratislavčania využili nové podmienky vo svoj prospech. Na Nevädzovej ulici v Ružinove sa partia ľudí odfotila v novovzniknutom jazierku na nafukovacom člne. „Išlo o recesiu. Nevädzová bola zaplavená do výšky pol metra,“ povedala autorka fotky Renata Jahnová. Posádku člna síce osobne nepozná, no vie, že ide o obyvateľov vedľajšej ulice.

„Bol to zábavný spôsob, ako upozorniť na problémy s kanalizáciou,“ dodala Renata. Jej autu sa nič nestalo, keďže ho mala zaparkované v bezpečnej vzdialenosti, no mnohí to šťastie nemali. Výdatné zrážky sa podľa meteorológov neskončili. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal varovanie aj na nedeľu večer.

Búrky by mali potrápiť opäť územie západného Slovenska. Zrážky na západe môžu dosiahnuť 20 - 40 mm, rýchlosť vetra v nárazoch 65 - 70 kilometrov za hodinu. „Pri búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch,“ upozornili meteorológovia. Naopak na východe Slovenska hrozia extrémne horúčavy. Teplota podľa SHMÚ môže dosiahnuť 33 stupňov Celzia.