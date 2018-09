Prezident Kiska a ministerka Lubyová otvoria školský rok: Do ktorých miest zavítajú?

Prezident SR Andrej Kiska otvorí nový školský rok v Základnej škole Staničná 13 v Košiciach.

Bude obedovať so študentmi z tímu Talentum, víťazmi svetovej robotickej súťaže. Navštívi aj Moldavu nad Bodvou, kde sa okrem stretne s 11-ročnou Annamáriou Horváthovou, ktorá vyhrala bežeckú súťaž v balerínkach. Informovala o tom kancelária prezidenta.

Ministerka školstva Martina Lubyová bude otvárať nový školský rok v topoľčianskych školách. O 7.50 h navštívi Základnú školu na Tribečskej 22, kde sa stretne so žiakmi, ktorí po prvý raz zasadnú do školských lavíc. Neskôr, krátko pred pol desiatou, zavíta ministerka do Strednej odbornej školy drevárskej na Pílskej 7, kde si prezrie dielne, ktoré žiaci využívajú v rámci duálneho vzdelávania.

Za žiakmi sa chystá aj premiér Peter Pellegrini. O 7.45 h bude v Základnej škole s materskou školou na Školskej 11 v Slovenskom Grobe, kde bude mať príhovor.

Po letných prázdninách zasadne do školských lavíc približne 684.000 žiakov základných a stredných škôl. Z tohto počtu bude takmer 485.000 žiakov navštevovať základné školy a viac ako 199.000 stredné. Školáci prekročia brány viac ako 2700 škôl. Pre viac ako 199.000 študentov sa začne vyučovanie v približne 700 stredných školách. Nový školský rok sa začína v pondelok 3. septembra.