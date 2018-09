Strava zadarmo pre žiakov základných škol nebude: Aký je hlavný dôvod?

Obedy pre žiakov, ktoré by mal zaplatiť štát, zatiaľ od septembra zadarmo nebudú.

Ako pre TASR uviedol hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút, opatrenie sa v súčasnosti rozpracováva na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

"Opatrenie vstúpi do platnosti hneď po ukončení štandardného legislatívneho procesu," uviedol Mažgút. So sociálnym opatrením, ktoré by sa týkalo stravného zadarmo pre všetkých žiakov základných škôl a predškolákov v materských školách, prišiel začiatkom júna vládny Smer-SD.

Podľa jeho predsedu Roberta Fica by malo každé dieťa od štátu dostať 1,20 eura na deň na stravovanie. Toto opatrenie by malo stáť SR 106 miliónov eur, uviedol v júli Fico.

Fico zároveň pripomenul, že súčasné tzv. sociálne stravovanie stojí štát približne desať miliónov eur ročne, pričom táto položka by novým opatrením odpadla.

V školskom roku 2017/2018 sa podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) stravovalo v školských jedálňach viac ako 555.000 žiakov.