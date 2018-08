Reakcie z tábora Trnavy na žreb Európskej ligy: Boli tam aj horšie varianty

Veľká spokojnosť zavládla v tábore Trnavy po žrebe skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019.

Hráči majú pred bruselským Anderlechtom, Fenerbahce Istanbul, či záhrebským Dinamom rešpekt, so zložením skupiny sú však spokojní. Dvojnásobnú radosť mal útočník Marek Bakoš, ktorému vyšlo prianie stretnúť sa s tímom Martina Škrtela, stal sa zároveň aj víťazom internej tipovačky.

Trnavská D-skupina je náročná, ale v hre boli aj horšie varianty. "Veľmi si nenavyberáme. Mohlo to byť horšie aj lepšie, toto je taký zlatý stred. Môžeme sa tešiť na Martina Škrtela a atmosféru v Istanbule," povedal pre TASR Erik Grendel, ktorý spolu so svojimi spoluhráčmi opäť pocestuje do bývalej Juhoslávie. Trnava sa v 1. predkole Ligy majstrov stretla s Mostarom z Bosny a Hercegoviny, v treťom potom so srbskou Crvenou Zvezdou Belehrad a v play off EL si vyskúšala slovinskú konfrontáciu s Olimpijou Ľubľana. "Balkánska škola nám zrejme sedí. Ich hráči sú hraví, my môžeme hrať svoj štýl. Uvidíme, ako to dopadne teraz."

Aj tréner Látal považuje skupinu za prijateľnú. "Máme tam zvučné mená, no boli tam aj hrošie varianty. Som rád, že nemáme Dynamo Kyjev. Sme spokojní, tešíme sa na zápasy. Hral som proti Anderlechtu, je to pojem, má krásny štadión, mám na to dobré spomienky," povedal po žrebe kormidelník Spartaka.



Rovnako ako Grendel sa na súboje s Fenerbahce Istanbul teší aj útočník Marek Bakoš. "Skupina je pre nás výborná. Máme v nej Slováka, ktorý fandí Trnave, bude sa tešiť do Trnavy a ja sa teším na súboje s ním. Verím, že si vychutnáme atmosféru v Istanbule. Anderlecht je skúsený tím a tímy v bývalej Juhoslávia nám prischli. Takže uvidíme. Každý súper je hrateľný, ale tímy sú skúsené, majú v EL niečo odohrané. No chceme trnavským fanúšikom pripraviť pekné a zaujímavé zápasy a chceme uhrať nejaké body."

Hráči Spartaka sledovali žreb spoločne v priestoroch reštaurácie v City Aréne, ešte predtým si však všetci natipovali zloženie skupiny. Vklad bol 10 eur a víťaz zinkasoval slušný balík. V tejto súťaži osvedčil skúsenosti práve Bakoš. "Ten, čo to najmenej potrebuje, ten to vyhral," krútil hlavou Grendel, na čo skúsený útočník zareagoval: "Ja som si prial Škrteľa, ostatné je bonus. Pár tipovačiek som už zažil. Erik by ich mal absolvovať viac, potom bude mať aj on viac skúseností a niečo sa naučí."