Exmanželka herca Batthyányho prehovorila: Pravda o deťoch a finančných suchotách

Pravda o živote známeho herca! Pred časom sa prevalilo, že Peter Batthyány (52) už nežije spolu s manželkou Dagmar (52). Kým herec sa usadil na chalupe na južnom Slovensku, výtvarníčka a dizajnérka ostala bývať v rodinnom dome v bratislavskej Vrakuni. Čo je za tým? To Batthyányho žena prezradila iba pre Nový Čas Nedeľa.

Vzťah Dagmar a Petra bol spočiatku idylický, no v živote nič nie je len ružové. Aj v manželstve Batthyányovcov to občas zaškrípalo. Pokojné rodinné chvíle sa striedali s horšími obdobiami, no párik to v dobrom aj v zlom ťahal spolu viac ako 20 rokov. A to aj napriek tomu, že v roku 2005, po sedemročnom manželstve, sa rozviedli. Po roku sa však opäť dali dokopy, no vzťah už nespečatili manželstvom. Zdalo sa, že tentokrát to bude, hoci bez papierov, navždy. Napokon, okrem lásky oboch spájal aj spoločný syn Matúš (20).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Starostlivosť o syna bola náročná, lebo sa narodil veľmi predčasne, mal sotva jeden kilogram. Z toho vyplývali rôzne zdravotné problémy. Bolo s ním treba špeciálne pracovať, denne niekoľko hodín,“ vraví Dagmar. „Hovorím o tom preto, aby som dala nádej iným matkám. Je obdobie, keď o tom treba hovoriť otvorene. To, čo dýchame, jeme, v akom strese žijeme, spôsobuje, že sa rodí čoraz viac detí s rôznymi poruchami,“ myslí si Dagmar, ktorá sa zaujíma aj o zdravotné témy.

So synom sa nestretáva

Momentálne žijú Batthyányovci už druhý rok oddelene. Peter na chalupe v dedinke Okoč pri Dunajskej Strede, výtvarníčka ostala bývať so synom v hlavnom meste. Zdôverila sa nám, že jej je smutno, že sa stala pre syna od jeho útleho veku jediným zdvojeným rodičom.

„Nechcela som vidieť, čo už videl každý. Peťo žije už iný život. Mám však svoju malú rodinu a tá je pre mňa všetkým. Poviem to takto: často nám Peter doma chýbal. Teraz už absentuje úplne. So synom nemá žiaden kontakt. Nepodieľa sa na jeho výchove, ani sa nijako finančne neangažuje. Naposledy sme sa videli krátko, keď sme ho prišli pozrieť na chalupu. Nebolo to príjemné rodinné stretnutie. Potom sme riešili isté veci písomne a myslím si, že pomerne ústretovo. Či to však bude realita, ukáže čas,“ rozhovorí sa Dagmar, ktorá si nevie správanie otca svojho syna vysvetliť. „Prečo Peter nie je so synom v kontakte, je otázka naňho. Má kľúče od domu a všetky kontakty otvorené,“ povie bez emócií subtílna blondínka, ktorá si našla cestu aj k Petrovej dcére z prvého manželstva. „Peťu (24) poznám od jej bábätkovského veku. Vyrástla z nej mladá žena, ktorá nedávno skončila politológiu. Máme sa rady a vychádza si aj s Matúšom.“

Samotný herec prednedávnom v rozhovore priznal, že v živote spravil veľa chýb. „Možno som mal dať svojím deťom Peťke a Matúšovi ešte toho viac do života. Dal som len toľko, koľko som vedel,“ kajal sa.

Kto koho živil

Nie je tajomstvom, že sa v šoubiznise šíria reči, že Batthyányovci sa rozišli aj preto, že Dagmar musela herca živiť. To, napokon, tvrdila v minulosti o ňom aj jeho prvá žena Jarmila. Ešte pred pár rokmi pritom Batthyány valcoval komediálne seriály a stal sa zo dňa na deň hviezdou. Do povedomia ho ako Banána či tetu Márgit dostal seriál Mafstory, v Profesionáloch sa zaskvel v úlohe svojského kapitána Nagya a zarábal veľmi slušné peniaze. Lenže po skončení oboch projektov sa už taký úspech nezopakoval. Potom to ešte skúsil v seriáli Kolaps, no viac sa vo väčšom projekte neobjavil.

„Peťo dostal aj po skončení seriálov veľa ponúk. Prečo sa neuskutočnili, je otázka naňho. Je to talentovaný herec a ja mu úprimne želám zúročenie tohto daru,“ tvrdí Dagmar, ktorá sa na nedostatok práce rozhodne sťažovať nemôže. Zo syna je už dospelý mladý muž, a tak sa môže naplno venovať kariére. „Celoživotne sa venujem dizajnu, liečiteľstvu a publicistike. Momentálne pracujem na štátnom projekte ohľadom rozvoja kreativity na Slovensku, pracujem ako krízový manažér pre internetové médium a pripravujem rekondičné zájazdy do zahraničia. Predovšetkým sa ale venujem dizajnu, do ktorého vkladám aj harmonizačné prvky. Vytváram šperky, nábytok, interiér, obrazy, moderné vitráže pre naše aj zahraničné firmy aj jednotlivcov,“ vymenúva Dagmar a vzápätí prezrádza, že práve v týchto dňoch zvažuje pozvanie do Talianska, Ameriky alebo Ruska. Dagmar navyše aktuálne spolupracuje s módnou návrhárkou Rebeccou Justh a tarotmankou Ginou. „Pripravujem látky na Fashion Week v New Yorku a Gina ma inšpirovala k vytvoreniu diela vychádzajúceho z tarotu,“ prezrádza. Ak si teda niekto myslel, že peniaze do rodiny nosil len známy herec, bol na veľkom omyle.

Nič neľutuje

Zatiaľ čo Dagmar nevie, čo je to mať čas len pre seba, zdá sa, že Peter si užíva pokoj na vidieku, kde sa najnovšie venuje youtuberstvu. „Na youtube mám samostatný kanál, kde s tímom ľudí vyrábame zábavné veci,“ prezradil nám pred nedávnom v rozhovore Batthyány, ktorý podľa vlastných slov koketuje s myšlienkou nakrútiť film.

Hoci sa špekulovalo o tom, že Batthyányovci už vyriešili aj majetkoprávne vysporiadanie, Dagmar to rezolútne popiera. „Nikdy žiadne nebolo. Peťo býval u mňa, nie ja u neho. Pred manželstvom som zdedila veľký byt. Neskôr som mala dom v Stupave, ktorý som predala a kúpila dom v Bratislave. Po rozvode si Peter kúpil starú chalupu, na dostavbe sa výrazne podieľala moja rodina a ja.“

Vraví sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Dagmar však neľutuje, že sa po rozvode dali s Petrom opäť dohromady. „Náš vzťah bol ako na húsenkovej dráhe. Peťo ma mal niečomu naučiť a ja ďakujem za dobré a na zlé zabúdam...“ dodáva.