Porota Česko Slovensko má talent sa poriadne nabalí: Prečo zhrabne Jaro Slávik najmenej?

Sú v peknom balíku! Štyria prominentní členovia poroty Česko Slovensko má talent - Diana Mórová (48), Jaro Slávik (44), Marta Jandová (44) a Jakub Prachař (35) si aj tento rok prídu vďaka zábavnej šou na ozaj štedrý zárobok.

Nový Čas odhalil, koľko každý z nich zhrabne za účinkovanie. A veruže to nie sú malé peniaze. Zaujímavým však je, že najchudobnejším z porotcov je paradoxne jej predseda!

Tento rok sa porota talentovej šou skladá z herečky Diany Mórovej, speváčky Marty Jandovej, moderátora Jakuba Prachařa a producenta Jara Slávika. Ak by sme ich mali roztriediť podľa zárobku za tohtoročné odborné hodnotenia, prvé priečky by obsadila práve česká časť poroty. „Jandová a Prachař zarobia približne po 60-tisíc eur, zatiaľ čo Mórová 30-tisíc a Jaro Slávik iba 20-tisíc,“ uvádza zdroj Nového Času z televízneho štábu.

Stály porotca Slávik, ktorý v nej účinkuje od úplného začiatku, si pritom podľa neho príde na najnižší honorár. Keď sme sa Jara na jeho gážu priamo opýtali, otvorene priznal, že si z toho ťažkú hlavu nerobí. „Už sedem rokov to tak je, že mám najnižší honorár, viem o tom,“ hovorí Slávik. On sám sa domnieva, že ostatní účinkujúci sú možno zaujímavejší. „Zrejme sú drahší, dôležitejší a lákajú viac divákov,“ povedal bez okolkov. Dodal však, že pre peniaze na porotcovskej stoličke v šou rozhodne nesedí. „Ak by to mal byť môj jediný zdroj príjmu, bol by som na tom biedne,“ uzavrel.

Zarobia aj moderátori

Okrem tučných výplat porotcom však šou nešetrí ani na svojich nových moderátorských tvárach, ktoré sú zatiaľ neopozerané a nikto ešte nevie, ako ich moderátorská premiéra dopadne. Herečka Lujza Garajová Schrameková a jej český kolega David Gránský vystriedali ostrieľané moderátorské duo Milana Juniora Zimnýkovala a Marcela Forgáča. Bankové konto nových moderátorov pritom narastie o peknú sumičku. „Dostanú okolo 20- až 25-tisíc eur,“ uviedol náš zdroj.

Honoráre porotcov

Jakub Prachař (35): 60 000 €

Diana Mórová (48): 30 000 €

Marta Jandová (44): 60 000 €

Jaro Slávik (44): 20 000 €