Otec so synmi sa lúčili s Majkou († 33), ktorá zomrela po pôrode: Plač za mamičkou

Plač, zúfalstvo a bezmocnosť. Na cintoríne v Ilave v pondelok pochovávali kedysi usmiatu Majku († 33).

Trojnásobná mamička zomrela po ťažkom pôrode po tom, čo priviedla na svet svojho synčeka Matiaska v považskobystrickej nemocnici. Rozlúčiť sa s milovanou mamičkou, dcérkou a manželkou prišlo asi dvesto ľudí. Pohľad na trpiaceho manžela Patrika lámal srdce. Ani svojím objatím nedokázal utíšiť plač synov, ktorí prišli o mamičku.

Majka dostala od milovaných synčekov dva namaľované obrázky, na ktorých boli srdiečka. Svojej mamičke ich vložili do otvorenej rakvy. Smútok svojich synov nedokázal utíšiť ani ich statočný otec. Patrik svoju lásku v rakve naposledy so slzami v očiach hladil a bozkával. Na poslednú cestu k hrobu otec musel jedného syna držať na rukách. Deti mamičke napokon hodili do hrobu lupienky kvetov. Ich ubolené srdiečka bude musieť otec hojiť veľmi dlho.

Majka bola vždy úplne zdravá žena. Spolu s manželom Patrikom a ich synmi Lukáškom a Sebastiánkom boli šťastná rodina. Všetci sa nesmierne tešili na bábätko. Počas pôrodu však mamička nevládala dýchať a bola úplne vysilená. Prosila o pomoc personál, no márne. Nakoniec lekári museli urobiť žene cisársky rez a mamička sa už neprebrala. „Bol som celý čas pri nej. Tak veľmi sa trápila a nik jej nepomohol,“ zúfal si vdovec.

V kóme bola Majka celé dva týždne, nakoniec svoj boj o život prehrala. Svoje bábätko nestihla ani vidieť, ani pohladiť. „Prečo musela zomrieť matka, ktorú deti teraz najviac potrebujú. Je to veľké nešťastie,“ plakala rodinná príbuzná. Najmenší Matiasko bude mamičku poznať už len z fotografií. A Majka bude svojich milovaných chlapcov ochraňovať už len zhora ako anjel.