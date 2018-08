Taký trest ešte futbal nezažil: Stop za nečakanú urážku!

Zaujímavý dôvod uviedla talianska futbalová disciplinárka na potrestanie Rolanda Mandragoru (21), ktorému vystavila stopku na jeden zápas v Serie A.

Stredopoliar Udinese sa v súboji so Sampdoriou rúhal. „Bez akýchkoľvek pochybností bolo možné odčítať hanlivé slová z jeho pier,“ uvádza sa v zdôvodnení.Mandragoru usvedčili na základe odčítania z pier pri dodatočnom skúmaní televíznych záberov. „Porca Madonna, Vaffanculo, Dio Cane,“ uľavil si bývalý záložník Juventusu a talianskej „dvadsaťjednotky“ po úspešnom zákroku gólmana Sampdorie. Znevážil tým meno Panny Márie i Boha, za čo dostal disciplinárny trest.

Mandragorov dištanc okamžite vyvolal záplavu nesúhlasných reakcií na sociálnych sieťach. Niektorí kritici tvrdia, že pravidlo je zastarané a „je ako z roku 1498“, iní pripomínajú, že sa v Serii A nemeria rovnakým metrom. „Museli počkať, kým odíde Buffon, inak by odohral polovicu zápasov,“ napísal jeden z kritikov. Narážal na to, že dlhoročný gólman Juve Gianluigi Buffon, ktorý v lete prestúpil do Paris SG, bol viackrát pri rúhaní pristihnutý, ale vždy vyviazol s pokarhaním a musel sa ospravedlňovať. Raz sa dokonca bránil tým, že nepoužil slovo „Dio“ (boh), ale „Zio“ (strýko). Trestu v minulosti unikol aj ďalší brankár... Gólman AC Miláno Gianluigi Donnarumma mal šťastie v tom, že disciplinárna komisia Serie A nemala úplnú istotu v tom, čo presne povedal.