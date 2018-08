Nová sezóna KHL s niekoľkými úpravami: TOTO je jasný cieľ Slovana Bratislava!

Tradičným duelom o Pohár otvorenia odštartuje v sobotu 1. septembra jedenásty ročník Kontinentálnej hokejovej ligy.

Na ľade obhajcu Gagarinovho pohára AK Bars Kazaň sa predstaví SKA Petrohrad. V novej sezóne bude štartovať 25 tímov, o dva menej ako v tej predošlej, pretože v závere marca Rada riaditeľov KHL rozhodla o vylúčení klubov Lada Togliatti a Jugra Chanty Mansijsk. Opäť však nebude chýbať slovenský zástupca, Slovan Bratislava vstupuje už do svojej siedmej sezóny.

Jediný slovenský zástupca v nadnárodnej súťaži začne sezónu na klziskách súperov. V nedeľu 2. septembra sa predstaví na štadióne dvojnásobného víťaza KHL Metallurg Magnitogorsk. Následne pokračuje v tripe v Čeľabinsku a v Jekaterinburgu. Deviateho septembra privíta v domácom prostredí Lokomotiv Jaroslavľ, domáca séria bude pokračovať proti Severstaľu Čerepovec a Dinamu Moskva. Celkovo Slovan vycestuje na desať tripov, z toho štvorzápasové budú štyri. Základnú časť ukončí na jednom z nich postupne na ľade CSKA Moskva, Rigy a Jokeritu Helsínki. Záverečný zápas základnej časti je na programe 22. februára.

Predstavenstvo KHL schválilo pred novou sezónou niekoľko úprav. Navrhlo finančný zákon fair play, ktorý schválil osobitný výbor. Jeho úlohou bude kontrolovať hospodárenie klubov a odporučiť im, ako efektívnejšie vynakladať peniaze, pretože medzi tímami existujú značné rozdiely v administratívnych a cestovných nákladoch. Prezident súťaže Dmitrij Černyšenko ešte v júli oznámil, že liga by v budúcej sezóne chcela hrať niekoľko pravidelných sezónnych zápasov v Európe. Avizované zmeny sa napokon dotknú aj domácich zápasov Slovana. Duely proti CSKA Moskva, resp. SKA Petrohrad naplánované na 26. a 28. októbra odohrajú "belasí" vo Viedni.

Slovan absolvuje v základnej časti 62 zápasov, s každým raz doma raz vonku, s výnimkou mužstiev CSKA Moskva, Jokerit Helsinki, Viťaz Podoľsk, Dinamo Riga, Dinamo Minsk, HK Soči a Lokomotiv Jaroslavľ, s ktorými sa stretne po dva razy doma aj vonku. Dejiskom tradičného Zápasu hviezd KHL bude 20. januára 2019 Kazaň. V rozpise sa po jeho aktualizácii a úpravách zvýšil počet duelov so súpermi z rovnakej divízie či konferencie. Vedenie súťaže sa rozhodlo prerušiť ligu počas turnajov Euro Hockey Tour maximálne na päť dní. V KHL sa predstaví 27 tímov rozdelených do dvoch konferencií a štyroch divízií. Na Západe sú to Tarasovova a Bobrovova divízia, na východe Charlamovova a Černyševova. Slovan sa nepredstaví tak ako po minulé roky v Bobrovovej, ale Tarasovovej. Budú mu v nej konkurovať Dinamo Minsk, CSKA Moskva, Viťaz Podoľsk, Dinamo Minsk, HK Soči a Lokomotiv Jaroslavľ.

Pre fanúšikov Slovana budú zaujímavé domáce série na prelome októbra a novembra, keď odohrajú päť zápasov za sebou. Rovnaká porcia duelov pred vlastným publikom je v kalendári aj medzi mesiacmi január a február. Fivácky atraktívny bude aj tradičný vianočný zápas 23. decembra proti Metallurgu Magnitogorsk. Okrem toho bude hrať Slovan v závere decembra doma ešte trikrát. Klub vyhovel väčšine svojich fanúšikov, ktorí v každoročnom posezónnom prieskume vo veľkej časti preferovali možnosť skorších začiatkov domácich duelov počas pracovného týždňa. Na základe toho vedenie klubu navrhlo príslušnému oddeleniu KHL v Moskve zmenu hracieho času. Slovan tak bude v sezóne 2018/2019 začínať domáce stretnutia v pracovných dňoch o 18.30 h.

Okrem Slovana bude mať slovenský hokej zastúpenie v troch kluboch. Po anabáze v zámorskej NHL si Marek Hrivík oblečie dres Viťaza Podoľsk. V Bratislave sa 27-ročný útočník predstaví so svojím mužstvom dvakrát, najskôr v piatok 23. novembra a potom v rovnaký deň aj 11. januára. Ešte skôr v utorok 25. septembra budú môcť fanúšikovia Slovana zatlieskať ďalšiemu Slovákovi Júliusovi Hudáčkovi. Reprezentačný brankár sa po uplynulej sezóne presťahoval zo Severstaľu Čerepovec do Spartaka Moskva. Pred štartom nového ročníka sa na zmluve s Jokeritom Helsinki dohodol 19-ročný center Viliam Čacho. Nový zamestnávateľ mu ponúkol dvojcestný kontrakt na jeden rok s opciou na ďalšiu sezónu. Čacho by mal začať v juniorskej súťaži, ale zabojuje o miesto aj medzi mužmi. Fínsky zástupca sa na ZŠ O. Nepelu predstaví vo štvrtok 27. septembra.

V bratislavskom klube prišlo pred sezónou k zmene na trénerskom poste, manažment oznámil na konci mája dohodu s Vladimírom Országhom. Štyridsaťjedenročný kouč postupne získal do mužstva brankára Mareka Čiliaka, obrancov Mária Grmana, Erica Gelinasa či Nicolasa Schausa, v útoku by mali hrať prím fínsky talent Patrik Virta a navrátilci Kyle Chipchura a Jeff Taffe. "Belasým" sa príprava na novú sezónu príliš nevydarila, aj keď problémy so zostavením kádra nemali až v takom rozmere ako vlani. Z deviatich duelov vyhrali štyri, z toho dva po nájazdoch. V predposlednom zápase nestačili na slovenského majstra z Banskej Bystrice, ktorému podľahli 4:3. V generálke zdolali Mladú Boleslav 4:3 po samostatných nájazdoch. Cieľom Slovana je postup do play off.