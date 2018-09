Biologická matka predala páriku svoje 6-mesačné dvojičky: Strastiplný osud bábätiek

Tranda Wecker z Missouri mala 28 rokov, keď sa rozhodla dať svoje vtedy 6-mesačné dvojičky Kiaru a Keyaru na adopciu.

Párik z Kalifornie sa ich rozhodol vziať za svoje, ale po niekoľkých týždňoch ich Tranda presvedčila, aby si s nimi mohla užiť jeden posledný deň. Viac sa už však nevrátila. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Za 8-tisíc libier (cca 8 840 eur) sa ich rozhodla predať manželom Alanovi a Judith Kilshawovcom. Po urýchlenom vybavení adopcie odišli zo Spojených štátov späť domov do anglického mesta Buckley. Predaj detí sa ale rýchlo dostal do rúk FBI, ktorá začala vyšetrovanie a odobrala manželom deti. Priviezli ich späť do Missouri, kde pre nich mali pripravenú inú adoptívnu rodinu.

"Pamätám si, že prvýkrát som ich videl v televízii. Bolo mi ich ľúto, boli také rozkošné. Krátko po tom nám zazvonil telefón a pýtali sa nás, či by sme neprichýlili dvojičky. Priniesli nám ich priamo z letiska," priblížil adoptívny otec, ktorý si s manželkou vzal dievčatá ešte v roku 2001. Ich mená sú dodnes zahalené rúškom tajomstva.

Biologická matka Tranda sa im ozvala až po piatich rokoch. Sľubovala, že ich získa späť do opatery, ale rovnako ako predtým, opäť sa na nich vykašľala, píše Mirror. Dievčatá dnes majú už 18 rokov, zmenili si mená a chystajú sa na univerzitu. Rodičia sú na ne veľmi hrdí a hoci dvojičky vedia, odkiaľ pochádzajú, za svoju rodinu považuju práve svojich adoptívnych rodičov.