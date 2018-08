Nemôžeme si dovoliť fatálnu stratu pamäte: Podľa Andreja Danka musíme medzi tieto veci postaviť hranicu

Vari každá slovenská rodina má svoje príbehy, skúsenosti a informácie z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré sa podávajú z generácie na generáciu.

Napriek tejto skutočnosti v spoločnosti akoby občas rezonovala určitá ľahostajnosť voči týmto udalostiam. V prejave počas centrálnych osláv 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP) to vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) s tým, že takúto fatálnu stratu historickej pamäte si nemôžeme dovoliť. "Útočia na nás zo všetkých strán, dokážu manipulovať, spochybňovať, osočovať. O to väčšmi a intenzívnejšie sa musí obhajovať pravda, vysvetľovať, opierať sa o relevantné informácie," apeloval Danko.

Predseda NR SR si myslí, že máme krátku pamäť a zabúdame na novodobú éru. "Niektorí súčasníci zabudli na to, ako sa tešili, keď sa stretol Gorbačov s Reaganom, prečo by sme sa nemali rovnako úprimne tešiť zo stretnutia Trump - Putin? Modlime sa, aby svetové veľmoci spolu viedli dialóg, aby menšie národy ako my mohli rozvíjať svoj štát," podotkol. Šéf parlamentu vzdal hold odvahe, obetavosti a odhodlaniu všetkým osobnostiam, ktoré sa do SNP zapojili. "História nie je na to aby sme sa kvôli nej hádali, má nás posunúť a urobiť múdrejšími, nemá nás deliť," apeloval.

Podľa jeho slov generácia účastníkov SNP bola v priamej konfrontácii s bojom proti fašizmu, zabíjaniu, vraždeniu, neľudskosti. A práve tieto momenty sme podľa Danka povinní pripomínať svojim deťom, vnúčatám, študentom či žiakom. "Áno, uvedomujem si, že niekedy je pre mladých únavné pripomínať si neustále históriu. Ale musíme tak robiť," konštatoval.

SNP podľa jeho slov ukázalo skutočný charakter Slovákov a slovenského srdca. "Musíme byť ešte viac hrdí na to, že sa dokázala správna časť národa vzoprieť zlu. Slovensko má byť na čo hrdé a udalosti z obdobia Povstania právom do našej dejinnej mozaiky patria," deklaroval. Danko tiež apeloval, aby sa rozlišovalo medzi nacionalistami a ľuďmi milujúcimi svoj národ. "Stavajme striktnú hranicu medzi fašizmus, nacionalizmus a národovstvo," dodal.