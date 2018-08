Donald Trump má ťažké srdce na vyhľadávač Google: Aha, čo sa objaví pri zadaní môjho mena!

Americký prezident Donald Trump v utorkových twítoch kritizoval vyhľadávač Google za údajné potláčanie obsahu konzervatívnych médií pri vyhľadávaní správ.

Uviedol pritom rovnakú štatistiku použitú v pondelok večer vo vysielaní televízie Fox News, ktorá zase údaj prevzala z "nevedeckej štúdie" na serveri pjmedia.com. Google vo vyhlásení odmietol, že by vyhľadávanie správ slúžilo akejkoľvek politickej agende.

"Pri zadaní 'správy o Trumpovi' sa na Googli objavia len názory a články klamárskych médií. Inými slovami, pre mňa a ostatných, ide o manipuláciu tak, aby všetky informácie boli negatívne," twítoval Trump v utorok pred pol šiestou ráno miestneho času. "Medzi tým čnie prefíkaná CNN. Republikánske/konzervatívne a spravodlivé médiá sú vyradené," tvrdí ďalej prezident. Je zároveň toho názoru, že "96 percent výsledkov hľadania 'správy o Trumpovi' pochádza z ľavicových médií", čo je podľa neho veľmi nebezpečné. Ako upozornila agentúra AP, Trump svoj údaj o 96 percentách nedoložil žiadnym zdrojom.

Americkí novinári si všímajú, že rovnakú štatistiku predchádzajúceho večera použila televízia Fox News, ktorej moderátor Lou Dobbs uviedol, že Google "nehanebne potláča konzervatívne médiá". Televízia uviedla ako zdroj konzervatívny blog PJ Media. Autorka článku s príslušnou štatistikou na twitteri uviedla, že nejde o výsledok vedeckej štúdie. Vyhľadávanie kľúčového slova "Trump" vraj uskutočnila na dvoch počítačoch s rôznymi užívateľmi prihlásenými v službách Google. "Trumpove obvinenia o zaujatosti vyhľadávania Googlu kopírujú článok na PJ Media, ktorý sa opiera o vymyslený graf pripisujúci AP, The New York Times a CNN rovnakú mieru žurnalistickej kvality a autority ako Infowars, Breitbart a The Daily Caller," komentoval metodológiu spomenutej analýzy redaktor denníka Washington Post Hamza Shaban.

Trump však aj na základe tohto článku vyhlásil, že "Google a ostatní" potláčajú hlasy konzervatívcov a zastierajú pozitívne informácie. "Majú pod kontrolou, čo môžeme vidieť a čo nie. To je veľmi vážna situácia, ktorá sa bude riešiť!" napísal ďalej prezident USA. Trumpov ekonomický poradca Larry Kudlow neskôr naznačil, že americká vláda sa bude zaoberať tým, či by mal Google podliehať reguláciám.

Kalifornská spoločnosť reagovala na Trumpove twíty vyhlásením, v ktorom odmietla, že by bolo vyhľadávanie zaujaté v prospech akejkoľvek politickej ideológie. "Keď používatelia zadajú dopyt do vyhľadávacieho poľa Googlu, naším cieľom je zabezpečiť, aby do niekoľkých sekúnd dostali čo najrelevantnejšie výsledky. Vyhľadávanie nie je používané k nastoľovaniu politickej agendy," uviedol Google. Jeho vyhľadávací algoritmus je vraj nastavený tak, aby zobrazoval "obsah najvyššej kvality". "Neexistuje neutrálny spôsob na zoraďovanie výsledkov vyhľadávania, a to robí vyhľadávače politickými - to však nie je to isté, ako mať (a nastoľovať) politickú agendu," poznamenala na twitteri Frederike Kaltheunerová, jedna z vedúcich pracovníčok charitatívnej organizácie Privacy International zaoberajúcou sa ochranou súkromia na internete.