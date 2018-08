Zaskočení obyvatelia bratislavského Nového Mesta: Starosta Kusý od nás pýta peniaze na kampaň!

Zostali zaskočení! Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý sa chce v komunálnych voľbách opäť uchádzať o priazeň voličov. List, ktorý im poslal do schránok, ich však poriadne nahneval. V jeho závere totiž žiada o podporu - a to nielen vo forme podpisu na kandidačný hárok, ale aj vo forme finančnej.

Obyvatelia Nového Mesta pred pár dňami dostali od svojho starostu Rudolfa Kusého list. Vypočítava v ňom, čo pre nich urobil a na záver žiada o podporu. A to nielen vo forme podpisu na kandidačný hárok, ale aj o finančnú. „Priznám sa, je mi to trochu nepríjemné, no ak ma môžete v kampani symbolicky podporiť aj finančne, budem si to vážiť. Každých 5 eur pomôže,“ píše sa v liste. Niektorí Novomešťania zostali poriadne zaskočení. „Považujem to za absurdné a drzé. Mám za to, že starosta za 2 volebné obdobia čo je vo funkcii, má na to, aby si sám zaplatil volebnú kampaň,“ napísal do redakcie Nového Času nahnevaný Martin.

Starosta žiadosť o peniaze nepoprel. „Zbieranie finančnej podpory na kampaň je už niekoľko rokov absolútne štandardný postup, ktorý využíva väčšina kandidátov na poslancov, primátorov a starostov,“ uviedol Kusý. Ako dodal, v posledných voľbách si kampaň financoval najmä z rodinných úspor.

„Podporilo ma aj množstvo známych, ktorí ma presviedčali, aby som viac využíval nástroje, ktoré bežne používajú ostatní,“ povedal a zdôraznil, že účet bude transparentný. Ani politológ Ján Baránek žiadosť o peniaze nepovažuje za počin „cez čiaru“. „Nie je to drzosť. Myslím si, že žiada o podporu ľudí, ktorí by mu mohli prispieť, lebo pre nich niečo urobil. A asi chce dať aj najavo, že nič neskrýva, že nemá vplyvných oligarchov, ktorí ho podporujú. Je to vlastne dôkaz transparentnosti,“ uzavrel.