Dcéra prezidenta Kisku odchádza kvôli láske zo Slovenska: Sťahovanie za rakúským podnikateľom!

Dlho s tým neotáľali. Len nedávno vyšlo najavo, že dcéra prezidenta Andreja Kisku (55) Natália (28) našla novú lásku. Pár tvorí s rakúskym podnikateľom Michaelom Schusterom už dva roky.

Nový Čas zistil, že po novom spoločne trávia oveľa viac času, keďže Kisková vymenila bývanie v Bratislave za nový život vo Viedni. Natália sa často objavovala po boku prezidenta, ktorému pomáhala ešte počas kampane. Otca však pomaly vymenila za nového priateľa Michaela a zo Slovenska odchádza preč. Prvýkrát sa na verejnosti ukázali na jar na spoločenskej akcii a odvtedy stihli absolvovať niekoľko spoločných konferencií.

Obaja sa totiž venujú start-upom, teda začínajúcim podnikateľom, pričom Kisková je šéfkou siete coworkingových priestorov pod miliardárom Ivanom Chrenekom. Schuster zase pôsobí ako partner v investičnej spoloč­nosti, ktorá sídli aj v známom Silicon Valley. Popritom sa stíha venovať aj rakúskej politike, kde spoluzakladal parlamentnú stranu.

„Zoznámili sme sa v Bulharsku na ulici, kde sme boli obaja na technologickej konferencii,“ vysvetľovala nedávno Kisková okolnosti ich zoznámenia. Obaja však plánujú aj ďalší spoločný život, a tak urobili dôležitý krok. Už pred časom uvažovali, že si nájdu spoločné bývanie. Natália sa tak k svojmu priateľovi - rodenému Viedenčanovi nedávno presťahovala. „Áno, bývam vo Viedni a bývame v centre,“ povedala Novému Času s úsmevom Kisková. V prípade potreby nie je pre Natáliu problémom prísť do Bratislavy, keďže rakúska metropola je vzdialená len 40 minút autom.

Podľa našich informácií si párik nekupoval nový byt, ale tmavovláska sa k svojmu priateľovi len prisťahovala. Reality v centre Viedne vyjdú pomerne draho. „Ceny nehnuteľností tak, ako u nás dosahujú svoje maximá a ceny za m2 sa pohybujú od 1 500 €/m2 do 3 400 €/m2. Samozrejme je to v závislosti od lokality,“ povedal realitný maklér Andrej Churý. V prípade väčšieho trojizbového bytu by tak išlo o sumu od 320 000 €. V niektorých prípadoch luxusných bytov v samom centre mesta môže ísť o desiatky tisíc viac. Zaujímavosťou je, že Natália si zatiaľ stále necháva aj malý byt v prenájme v Bratislave.

Ako menila adresy

2009 - Boston - štúdium financií

2013 - Londýn - biznis analytička pre počítačovú konzultačnú firmu

2015 - Praha - rozširovala firmu na český trh

2017 - Bratislava - šéfka coworkingových priestorov pod Chrenekom

2018 - Viedeň - sťahovanie k priateľovi Michaelovi