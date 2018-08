Projektant Rymarenko krúti nad opravou podchodu na Trnavskom mýte hlavou: Nezmyselné chyby!

Nie je podľa jeho chuti! Po desiatich mesiacoch opráv v pondelok konečne otvorili kľúčový podchod na Trnavskom mýte. Podľa jeho niekdajšieho hlavného projektanta Jána Rymarenka (89) má však ten súčasný veľa nezmyselných chýb.

Zrekonštruovaný podchod v pondelok otvorili s veľkou pompou. Bratislavčania sú radi, že už nemusia kľučkovať medzi autami, aby sa dostali na druhú stranu cesty a páči sa im, že podchod nepôsobí ako z hororu. Autor projektu starého podchodu na Trnavskom mýte Ján Rymarenko (89) však s úpravami nie je spokojný. „Vyhodili päť pohyblivých schodov! Namiesto nich tam síce dali výťahy, ale predstavte si, že by v tom podchode začalo horieť! Ľudia sa nedostanú von, lebo výťahy nebudú stíhať,“ hovorí Rymarenko s tým, že je presvedčený, že akákoľvek veľká nehoda v podchode by spôsobila kolaps.

Bojkotovať ho nebude

Nepáči sa mu ani to, že mramorové obklady vymenili za plech. „Nevyzerá to pekne a podľa mňa to ani dlho nevydrží,“ myslí si projektant. V podchode sa bol pozrieť ešte deň pred otvorením a ako vraví, prekážajú mu aj obchody. „Načo ich tam je šestnásť? Veď podchod je na to, aby ste prešli bezpečne na druhú stranu. Nehovoriac o tom, že Trnavské mýto je najväčší prestupný bod v Bratislave. Tam sa premelú tisícky ľudí denne. Každý len vyskočí z električky a rýchlo prebehne, kam potrebuje, lebo ide do práce, alebo sa ponáhľa domov,“ hovorí Rymarenko, ktorý sa na svoje dielo pozerá z okna každý deň. Bojkotovať ho ale nebude. „Nemôžem, ak sa chcem dostať na električku alebo na autobus, nič iné mi neostáva,“ uzatvára.

Veľkolepý projekt

Podchod na Trnavskom mýte otvorili 1. 9. 1975. Pôvodný projekt počítal so 4 hydraulickými výťahmi pre postihnutých a kočíky, reštauráciou a tiež 5-poschodovou administratívnou budovou. Kvôli financiám sa od toho upustilo. Podchod stál 24 miliónov korún.